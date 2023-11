Jordan und Hack mit starken Signalen

Jordan und Robin Hack hießen am Dienstagabend die Matchwinner beim 3:1-Sieg von Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Heidenheim. Die beiden Sommerzugänge kommen immer besser in Fahrt.

Man kann es drehen und wenden, wie man will - Tore bleiben für einen Stürmer die wichtigste Währung. Hatte Jordan am Bundesliga-Samstag, nach dem 2:1-Sieg gegen Heidenheim, ein Extra-Lob für seinen Wert als Ankerspieler in der Spitze eingeheimst, zeichnete sich der Angreifer im zweiten Duell auch endlich wieder als Torjäger aus. Mit einem blitzschnellen Doppelschlag stellte die Leihgabe von Union Berlin die Weichen früh auf Sieg.

"Für mich als Stürmer ist es natürlich wichtig, Tore zu schießen", sagte ein glücklicher Jordan nach dem Schlusspfiff: "Ich bin froh, dass ich meinen Teil zum Erfolg beitragen konnte. Ich möchte aber auch meine Teamkollegen loben, durch die ich erst zu diesen Chancen gekommen bin."

Vor allem die Vorarbeit von Nathan Ngoumou zu Jordans zweitem Treffer verdiente das Prädikat Spitzenklasse. Der Franzose nutzte beim Vorbeiziehen an Heidenheims Föhrenbach sein außergewöhnliches Tempo und bediente dann Jordan mustergültig in der Mitte. "Es fühlt sich gut an, wieder getroffen zu haben", sagte Jordan. "Ich habe auf die Tore lange warten müssen." Denn: Erst ein Treffer war dem US-Amerikaner gelungen seit dem Wechsel an den linken Niederrhein, beim 3:3 in Darmstadt am vierten Spieltag hatte er mit seinem 1:3 die Aufholjagd eingeleitet.

Virkus: Sonderlob für Jordan und Hack

Jordan kommt in Gladbach immer besser in Fahrt. "Er ist wichtig, weil er die Bälle in der letzten Linie festmachen kann. Wenn wir ihn füttern, wird er dann auch gefährlich. Er hat zurzeit einen guten Lauf", sagte Sport-Geschäftsführer Roland Virkus am Dienstag und stellte mit Blick auf die verschiedenen Optionen in der Offensive zufrieden fest: "Was wir an Breite in der vergangenen Saison nicht hatten, haben wir in diesem Jahr."

Virkus wird dabei auch an Robin Hack gedacht haben, der sich nach einer vielversprechenden Sommervorbereitung in Geduld üben musste, bis er jetzt richtig zum Zug kam. Der von Zweitligaabsteiger Bielefeld geholte Offensivmann ließ bei seinem ersten Startelfeinsatz für die Fohlenelf mit einem Tor und einem Assist aufhorchen. Auch der spielstarke Hack nimmt immer mehr Fahrt auf. Der erste Startelfeinsatz war die Belohnung für die Entwicklung in den vergangenen Wochen.

"Wir haben Robin immer wieder gesagt: Über die Einwechslungen erarbeitest du dir einen Platz in der Anfangsformation. Er hatte ein paar gute Einwechslungen, deshalb hatte er sich das heute auch verdient. Und er hat gezeigt, dass er auf diesem Niveau auch spielen kann", lobte Virkus. Hack selbst meinte: "Ich bin froh, dass ich der Mannschaft mit meinem Tor helfen konnte. Dass es auch noch ein Kopfballtreffer war, der mir so nur selten gelingt, freut mich umso mehr."

Im Gegensatz zu Jordan, der beim Auswärtsspiel in Freiburg am nächsten Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) erneut erste Wahl sein dürfte, droht Hack am Wochenende wieder die Bank. Dennoch hat auch er den Pokalabend zur Eigenwerbung genutzt und sich für weitere Aufgaben empfohlen.