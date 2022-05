Jörg Buder wird Dentz-Nachfolger bei der TSG Neustrelitz

Oberligist TSG Neustrelitz gibt eine wichtige Personalie für die kommende Spielzeit bekannt: Jörg Buder, zuletzt beim Regionalligisten SV Babelsberg 03, übernimmt von Erfolgstrainer Maximilian Dentz.

Mehr zur Oberliga NOFV-Nord Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Eine Woche nach dem Sieg der TSG Neustrelitz im Landespokal hat das Rätselraten um den neuen Chefanweiser ein Ende. Zur kommenden Saison wird Jörg Buder das Oberligateam der Residenzstädter vom bisherigen Coach Maximilian Dentz übernehmen. Der 52-jährige Buder trainierte zuletzt die Regionalligamannschaft des SV Babelsberg 03, wurde dort Anfang April 2022 geschasst. Zuvor arbeitete er bei den Filmstädtern als Jugendtrainer und war als Co-Trainer der 1. Mannschaft tätig.

Das Fußballspielen hat Jörg Buder selbst in Cottbus gelernt und kickte bis zu seinem Karriereende als aktiver Spieler 2006 bei verschiedenen Vereinen in Berlin und Brandenburg. "Buder, der im Besitz der A-Lizenz ist und eine klare offensive Spielausrichtung vermittelt, wird in seiner künftigen Trainertätigkeit die in der Vergangenheit erworbenen Kenntnisse mit seiner Philosophie des modernen Fußballs bei der TSG Neustrelitz weiter kombinieren und festigen", so der Oberligist in seiner Meldung.

"Der Verpflichtung von Jörg Buder gingen mehrere intensive Gespräche mit verschiedenen Bewerbern für das Traineramt voraus. In Neustrelitz überlassen wir die für die Vereinsentwicklung wichtigen Themen ungerne dem Zufall. Hier geht es um ein ehrliches Miteinander und um die Einhaltung beiderseitiger fester Zusagen. Die fast deckungsgleiche Auffassung bzgl. der Umsetzung der sportlichen und der den Verein betreffenden allgemeinen Ziele hat schlussendlich dazu geführt, Jörg Buder für die nächsten zwei Jahre zu verpflichten," so Präsident Hauke Runge.