Job-Sharing mit einem Schuss Aberglaube: Xabi Alonso gibt Entwarnung bei Kovar

Vor dem Europa-League-Spiel gegen Qarabag Agdam meldet sich der zuletzt angeschlagene Torhüter Matej Kovar rechtzeitig zurück. Auch Trainer Xabi Alonso gibt Grünes Licht für den Einsatz des Tschechen.

Kam in der laufenden Saison in zehn Partien zum Einsatz, hauptsächlich im DFB-Pokal und in der Europa League: Matej Kovar. IMAGO/Sven Simon

Wird Matej Kovar rechtzeitig fit für das Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League gegen Qarabag Agdam? Diese Frage stellte sich, nachdem der tschechische Torhüter am Sonntag beim 2:0-Erfolg gegen den VfL Wolfsburg im Leverkusener Spieltagsaufgebot gefehlt hatte. Muskuläre Probleme hinderten den 23-Jährigen, der in der Liga die Nummer 2, aber in den Cup-Wettbewerben Leverkusens Torhüter Nummer 1 ist, als Ersatztorhüter bereitzustehen.

Die knapp fünfstündige Flugreise aus dem aserbaidschanischen Baku nach Deutschland hatte bei Kovar die Beschwerden hervorgerufen, so dass Niklas Lomb, die etatmäßige Nummer 3 unter Leverkusens Torhüter, als Ersatzkeeper gegen die Wölfe auf der Bank saß.

Doch am Mittwoch nahm der Neuzugang von Manchester United am Abschlusstraining im Ulrich-Haberland-Stadion teil, das nach den ersten 15 Minuten unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand. Und Trainer Xabi Alonso gab später in der Pressekonferenz endgültig Entwarnung: "Am Sonntag hatte er noch Probleme, doch er hat gestern und heute gut trainiert. Er fühlt sich zu 100 Prozent fit und dann spielt er auch", erklärte der Baske.

Hradecky sieht das Job-Sharing entspannt

So ist Kovar, der bei Bayer 04 perspektivisch in die Rolle als Nummer 1 hineinwachsen soll, am Donnerstag gegen Qarabag Agdam (21 Uhr, LIVE! bei kicker) einsatzbereit und wird auch spielen. Hatte ihm Xabi Alonso doch bereits vor dem Hinspiel auch den Einsatz fürs Rückspiel öffentlich garantiert.

Auch wenn Kovar beim 2:2 in Baku gegen Qarabag Agdam die Werkself zweimal vor einem höheren Rückstand bewahrte, hätte ein Ausfall des Torhüters natürlich kein wirkliches Problem dargestellt. Hätte dann doch Kapitän Lukas Hradecky, der eine sehr konstante Saison spielt, in der Europa League im Kasten gestanden.

Das Job-Sharing mit seinem elf Jahre jüngeren Konkurrenten sieht Hradecky übrigens entspannt. So erklärte der finnische Nationaltorhüter zu der Aufgabenverteilung mit einem Schuss Aberglaube: "Matej hat sich das auf jeden Fall verdient. Und jetzt dürfen wir bloß nichts verändern, wo gerade alles so gut funktioniert …"