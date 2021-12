Jetzt hören! Die neue Folge "FE:male view on football" mit Christian Günter

FE:male #03 - Christian Günter

Vor einer malerischen Bergkulisse im Dreisamstadion treffen wir den Kapitän des SC Freiburg. Er verrät uns unter welchen Umständen er sich vorstellen könnte nochmal für einen anderen Verein zu spielen und in welchen Dingen seine Frau manchmal komplett anderer Meinung ist. Zudem gewährt uns Günter Einblicke in die Kabine des SC: Wie es Christian Streich gelingt die Mannschaft auch in schwierigen Situationen immer wieder anzutreiben und wer unter den Spielern legt eigentlich am meisten Wert auf einen schnittigen Style? In dieser Folge wird viel gelacht, es werden aber auch nachdenkliche Töne angeschlagen. Christian erzählt offen, wie ein Schicksalsschlag die Beziehung zwischen ihm und seiner Frau noch stärker gemacht hat und sich ihr Leben durch die kleine Tochter verändert hat. Ehrlich, bewegend, humorvoll, unterhaltsam!