Jetzt hören! Die neue "FE:male view on football" mit Simon Zoller

Derzeit fällt Simon Zoller erneut verletzt aus. In der neuen Folge von "FE:male view on football" spricht er über die schwierige Zeit nach seinem Kreuzbandriss, sein Laster - und erklärt, warum er "kein angenehmes Kind" war.

"Ich hatte vom Kopf her eine schwere Phase": Das sagt Simon Zoller über das vergangene Jahr, in dem er nicht nur mit einem Kreuzbandriss zu kämpfen hatte. Für die neue Folge von "FE:male view on football" treffen Anna-Sara Lange und Turid Knaak den Stürmer des VfL Bochum tief im Westen an der Castroper Straße und sprechen mit ihm über seine bisherige Karriere.

Zoller erklärt den beiden Hosts, warum er sich gerne bei Traditionsvereinen sieht, wie ihm authentische Trainer fürs Leben helfen und welchen Mannschaftskollegen er auch nachts anrufen könnte. Zudem gibt er ganz ehrliche Einblicke in eine Phase, in der er in jedes Fettnäpfchen getreten ist, schildert, wieso er auf allen Ebenen einen öffentlichen Druck verspürte und weshalb Selbstreflexion manchmal schmerzhaft ist.

Humorvoll beschreibt der 31-Jährige, warum er nicht das angenehmste Kind war und wieso er so lange wie möglich versucht hat, Fußball als sein Hobby zu sehen. Außerdem sprechen wir mit Zoller noch über den Frauenfußball. Er erzählt, welche Spielerinnen er besonders schätzt, wie er die Bedingungen in der Frauen-Bundesliga einschätzt und warum er die Sponsorenwahl der FIFA für die Frauen-WM in diesem Sommer "pervers" findet.

FE:male #16 - Simon Zoller "Ich hatte vom Kopf her eine schwere Phase". Das sagt Simon Zoller über das vergangene Jahr, in dem er nicht nur mit einem Kreuzbandriss zu kämpfen hatte. Zoller erklärt uns, warum er sich gerne bei Traditionsvereinen sieht, wie ihm authentische Trainer fürs Leben helfen und welchen Mannschaftskollegen er auch nachts anrufen könnte.

