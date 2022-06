Jennifer Cramer kehrt zur Turbine zurück

Eine alte Bekannte kommt als Neuzugang zur Turbine zurück: Jennifer Cramer schließt sich erneut den Potsdamerinnen an.

Ab nächster Saison steht die 29-jährige Mittelfeldspielerin abermals im Kader des 1. FFC Turbine Potsdam. Die gebürtige Hessin hat bereits elf Jahre das Turbine-Trikot getragen, ehe sie 2021 zum italienischen Erstligisten Pink Bari Calcio gewechselt war.

Cramer durchlief in ihrer Karriere auch zahlreiche Nachwuchs-Teams des DFB, war Teil der deutschen U 15, U 16, U 17, U 19, U 20 und auch der A-Nationalelf (23 Länderspiele).

"Es ist schön, nach dieser langen Zeit in die Bundesliga zurückzukehren. Ich hoffe, dass ich dem Team mit meiner Erfahrung weiterhelfen kann. Den Umbruch im Team sehe ich als positive Herausforderung, an der man sowohl sportlich als auch persönlich wachsen kann", so Cramer in einer Mitteilung des Vereins.