Jaros: Über Sturm zur EM? "Das wäre ein Traum"

13-Mal hütete Vitezslav Jaros bislang den Kasten von Sturm Graz und konnte ihn dabei schon fünfmal sauber halten. Nach dem Einzug ins Cup-Finale sowie nur drei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Salzburg darf die Liverpool-Leihgabe nur wenige Monate nach seiner Ankunft weiter von zwei Titeln träumen und könnte sich sogar noch einen dritten erfüllen.

Nach der schweren Verletzung des bisherigen Stammkeepers Kjell Scherpen musste der SK Sturm Graz im vergangenen Winter notgedrungen am Transfermarkt tätig werden und wurde schließlich in Liverpool fündig. Dort lieh man sich den tschechischen U-21-Nationalkeeper Vitezslav Jaros, der erstmals auf Erstliganiveau gefordert war und das in ihn gesteckte Vertrauen bislang mit konstanten Leistungen zurückzahlen konnte. In 13 Pflichtspielen kassierte er insgesamt nur zwölf Tore, in der Bundesliga waren es in sieben Einsätzen nur vier und blieb in fünf Partien ganz ohne Gegentreffer. Auch seinen Marktwert hat der 22-jährige Schlussmann in kürzester Zeit dadurch signifikant nach oben geschraubt und fand sich zuletzt in den Testspielen gegen Norwegen (2:1) und Armenien (2:1) auch im A-Nationalteamskader seines Heimatlandes wieder.

"Ich muss wirklich sagen, dass ich bis jetzt vom Verein und von der Stadt nur Positives berichten kann. Alle im Klub sind sehr, sehr nett und hilfsbereit, die Stadt hat einige schöne Plätze - ich fühle mich wohl", betont der 1,90-Meter große Torhüter der Steirer im Gespräch auf der "Vereinsseite", der sich nach einigen Partien im englischen Unterhaus sowie in diversen Jugend-Ligen nun auch endlich in einer professionellen ersten Liga präsentieren darf. "Ich denke, dass das Niveau der Liga hoch ist. Wir haben es in den europäischen Wettbewerben gesehen, dass wir zu mehr fähig sind und auf diesem hohen internationalen Niveau mithalten können", lobt der in Pribram geborene Keeper die Qualität im österreichischen Oberhaus, wo er zuletzt mit seiner Mannschaft durch den Sieg gegen den LASK und dem Patzer von Red Bull Salzburg das Titelrennen wieder spannender gestalten konnte.

EM-Teilnahme als großes Ziel

Auf seine ersten Einsätze am internationalen Parkett blickt Jaros mit viel Stolz zurück: "Die Europacup-Partien waren großartige Momente für mich. Wir haben im Großen und Ganzen gut performt und verloren nur eine von vier Partien." Neben den beiden Siegen gegen Slovan Bratislava (4:1 / 1:0) konnte man nach der 0:3-Hinspielniederlage zuhause gegen Lille zumindest auswärts mit einem 1:1-Unentschieden einen wichtigen Moralpunkt holen. Der Sturm-Keeper erwischte vor allem beim ersten Duell gegen Franzosen einen Sahnetag und verhinderte eine noch größere Pleite seines Teams mit einem starken Auftritt. Das hat Lust auf mehr gemacht: "Ich hoffe, dass in Zukunft noch viele weitere internationale Spiele dazukommen werden."

Ob das allerdings im Sturm-Dress sein wird, ist aktuell eher unwahrscheinlich. Zum einen besitzt der Keeper in Liverpool noch einen Vertrag bis Sommer 2025, zum anderen haben die Grazer Verantwortlichen schon angedeutet, dass man auch in der kommenden Saison mit dem aktuell verletzten Scherpen plant. Sollte Jaros zudem der Sprung in den EM-Kader Tschechiens gelingen, würde er seinen eigenen Marktwert weiter nach oben treiben und verstärkt Interesse auf sich ziehen. Eine Teilnahme bei der Endrunde in Deutschland im kommenden Sommer wäre für den Sturm-Keeper ein absolutes Karriere-Highlight: "Es wäre ein Traum, der wahr werden würde, wenn ich mit zur Europameisterschaft fahren könnte. Ich will mich weiterhin mit guten Leistungen in Position bringen und mir einen Platz im Kader der Nationalmannschaft für die EM in Deutschland verdienen."

Sollte er mit Sturm auf dem Weg dahin den ein oder anderen Titel einheimsen, würde er seine Chancen zur Erfüllung dieses Traums definitiv erhöhen. Während man sich in der Liga auf Schlagdistanz zu den Salzburgern befindet ("Wir schauen von Spiel zu Spiel und hoffen, dass wir zum Zeitpunkt des Auswärtsspiels in Salzburg in der Liga ähnlich dastehen und somit noch alle Chancen haben"), hat man durch den Einzug in das Finale des ÖFB-Cups eine weitere Chance auf einen Titelgewinn. Jaros hofft, ein schwarz-weißes Jubelmeer miterleben zu dürfen: "Das wird eine ganz besondere Partie. Wir am Feld und die Fans auf der Tribüne werden alles geben, damit wir unseren Titel erfolgreich verteidigen können."