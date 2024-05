Jalonen soll Kölner Haie zurück in die Erfolgsspur führen

Er hat mit verschiedenen Klubs Meisterehren erreicht und auch bei Weltmeisterschaften schon Medaillen gewonnen: Nun soll Kari Jalonen die Kölner Haie wieder auf Kurs bringen.

Wie die Kölner Haie am Montagnachmittag mitteilten, hat der 64-jährige Finne einen Vertrag bis Ende der Saison 2025/26 unterschrieben. "Kari Jalonen passt sehr gut in das Profil, welches wir erarbeitet hatten", wird Haie-Sportdirektor Matthias Baldys auf der Klub-Website zitiert. "Die ersten Gespräche mit ihm fanden Anfang April statt. Sie waren von Beginn an sehr zielführend und vertrauensvoll."

"Das erste Mal in Deutschland zu arbeiten und dann auch gleich für so einen geschichtsträchtigen Klub, ist etwas sehr Besonderes", sagte Jalonen. "In meiner Arbeit ist es mir immer sehr wichtig, Brücken zu bauen und die Menschen mitzunehmen."

Jalonen spielte bis auf einen Abstecher zum NHL-Klub Calgary Flames während seiner kompletten aktiven Karriere in seiner finnischen Heimat. Dort wurde er fünfmal nationaler Meister und mehrmals zum wertvollsten Spieler einer Saison ausgezeichnet. Mit der finnischen Eishockey-Nationalmannschaft nahm er an insgesamt sechs Weltmeisterschaften teil.

WM-Silber mit Finnland, Bronze mit Tschechien

Auch als Head Coach führte Jalonen ab 1998 in seiner Heimat Kärpät Oulu sowie HIFK Helsinki zu insgesamt vier Meistertiteln. Zu nationalen Meisterehren brachte er in der Schweiz auch den SC Bern, mit dem tschechischen Verein HC Lev Prag erreichte er als erstes nicht-russisches Team das Finale des Gagarin-Cups. Auch als Nationaltrainer konnte er große Erfolge feiern: Mit Finnland gewann er bei der WM 2016 die Silbermedaille, 2022 führte er Tschechien auf Rang drei und damit zur ersten WM-Medaille nach zehn Jahren.

"Kari Jalonen besitzt eine sehr hohe Eishockeyexpertise und hat in der Vergangenheit in unterschiedlichen Ländern eindrucksvoll bewiesen, dass er Mannschaften zu einer Gruppe formen und erfolgreich führen kann", lobte Baldys den neuen Head Coach. "Er ist authentisch, sehr klar und passt von seiner Art, wie wir Eishockey spielen möchten, sehr gut zu uns."

Allerdings übernimmt Jalonen in Köln ein schweres Amt. In der Vorsaison starteten die Haie mit großen Ambitionen, Head Coach Uwe Krupp wurde sein "Wunschkader" zusammengestellt. Mit diesem wollte die Klub-Ikone, als Spieler zweimaliger Stanley-Cup-Sieger, ein Wörtchen im Titelrennen mitreden. Doch die Haie spielten eine enttäuschende Hauptrunde und verabschiedeten sich bereits in den Pre-Playoffs. Anschließend musste Kurpp nach über vier Jahren an der Bande in Köln seinen Hut nehmen. "Ich bin ein Freund von neuen Herausforderungen und gehe diese mit vollem Elan an", blickt Jalonen dennoch optimistisch auf seinen neuen Job.

Und Gründe dafür bestehen einige: So die Liebe der Kölner zu ihren Haien, die trotz der verpatzten Spielzeit einen Europarekord in Sachen Zuschauerzuspruch aufstellten. Und auch finanziell ist die Lage dank des -allerdings umstrittenen - Gönners Frank Gotthardt gut. Mit Parker Tuomie von den Straubing Tigers heuerte bereits ein Silbermedaillengewinner in der Domstadt an.