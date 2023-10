Iserlohn kann München nicht ärgern - Nürnberger Debakel gegen die Eisbären

An Halloween erlebten die Nürnberg Ice Tigers ein Horror-Spiel: Die Franken unterlagen zu Hause den Eisbären Berlin mit 2:10. Einen klaren Sieg feierte München in Iserlohn, spannender ging's in Augsburg, Mannheim und Straubing zu.

Sie kamen gegen die Ice Tigers aus dem Feiern nicht mehr raus: Die Eisbären Berlin. IMAGO/Zink