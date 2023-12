Irres Finish: Dolan bricht ein und schlägt Anderson dennoch

Nach einem harten Kampf gegen Gary Anderson ist Brendan Dolan der Einzug ins Viertelfinale der Darts-WM geglückt. Im finalen siebten Satz profitierte der 50-Jährige allerdings von vielen Fehlern des Schotten.

Nach seinem Coup in der 3. Runde der Darts-Weltmeisterschaft gegen den ehemaligen Weltmeister Gerwyn Price stand für den 28. des PDC-Rankings, Brendan Dolan, im Viertelfinale der nächste große Brocken vor der Brust. Gegen den "Flying Scotsman" Gary Anderson, seines Zeichens Weltmeister von 2015 und 2016, startete "The History Maker" allerdings gut, schnappte sich direkt im zweiten Leg das erste Break und wenig später auch den ersten Satz.

Anderson hatte derweil mit einigen Scoring-Problemen zu kämpfen, während Dolan die Fehler des Schotten eiskalt ausnutzte. Wieder schnappte sich Dolan das Break - diesmal im dritten Leg - ließ diesmal Anderson jedoch die Chance zurückzuschlagen. Den Killer-Instinkt seines Gegenübers konnte Anderson allerdings nicht beweisen, im Gegenteil. Einer Aufnahme von nur fünf Punkten ließ der 53-Jährige zwar 96 Zähler folgen, weil Dolan jedoch die 100 Punkte checkte, ging es mit einem 2:0 in die nächste Pause.

Anderson kommt zurück

Im dritten Satz kam dann endlich der "Flying Scotsman" auf. Nach zwei schnellen Leg-Gewinnen von Dolan drehte der Ex-Weltmeister auf und sicherte sich drei Legs in Folge zu seinem ersten Satzgewinn. Anderson war nun im Spiel und wurde mit jeder vergehenden Minute stärker. Satz vier entschied der 53-Jährige bei eigenem Anwurf mit 3:1 nach Legs ebenfalls für sich, die Doppel-Probleme aus den ersten beiden Sätzen waren endgültig Geschichte.

Abmelden wollte sich Dolan aber auch noch nicht, in den fünften Durchgang startete der Nordire mit dem zweiten High-Finish von 102 Punkten. Das sollte aber auch das einzige Aufbäumen von "The History Maker" in diesem Satz gewesen sein. Nachdem Anderson mit einem Break zum 2:1 nach Legs im fünften Satz erstmals die Führung in der Partie übernommen hatte, schaute er auch nicht mehr zurück. Eine 80-Punkte-Aufnahme über Triple-20 und Doppel-10 bedeutete den dritten Satzgewinn in Serie für den Schotten.

Dramatischer siebter Satz

Erst im sechsten Satz konnte Dolan den Abwärtstrend stoppen und zeigte sich noch einmal. Der vierten Set-Dart - diesmal auf die Doppel-4 - steckte im Doppelfeld. Ein entscheidender siebter Satz musste her und der war an Dramatik kaum zu überbieten. Eine erste große Möglichkeit auf die Vorentscheidung bot sich dem "Flying Scotsman", doch dieser ließ sie spektakulär liegen. Beim Stand von 1:1 nach Legs vergab der 53-Jährige drei Darts auf die Doppel-4 und verpasste das Break.

Stattdessen sicherte sich Dolan im Anschluss den Sieg, jedoch nur sehr glücklich. Erst scheiterte Anderson am High-Finish über 128 Punkte, dann konnte "The History Maker" die 63 Zähler nicht checken. Weil Anderson in der Folge allerdings ebenfalls Doppelschwierigkeiten zeigte, durfte Dolan erneut ran und ließ die Möglichkeit diesmal nicht liegen. Der erste Wurf auf die Doppel-3 saß und der Einzug ins Viertelfinale war Gewissheit. Dort trifft der 50-Jährige in der Abendsession am 1. Januar auf den Gewinner der Partie zwischen Raymond van Barneveld und Luke Littler.