Inters Minus deutlich reduziert - Kräftige Kapitalerhöhung geplant

Inter Mailand hat das abgelaufene Geschäftsjahr 2020/2021 mit einem Verlust von 140 Millionen Euro abgeschlossen und damit das Minus um fast 100 Millionen Euro verringert.

Im Vorjahr betrug der Fehlbetrag bei Italiens Vizemeister 246 Millionen Euro, so dass danach mehrere Leistungsträger wie Romelu Lukaku oder Achraf Hakimi verkauft werden mussten. Lukaku ist mittlerweile wieder auf Leihbasis vom FC Chelsea zum Tabellensiebten der Serie A zurückgekehrt.

Suning plant Kapitalerhöhung von 100 Millionen Euro

In naher Zukunft sollen die Nerazzurri finanziell wieder in ruhigere Fahrwasser geführt werden. Deshalb plant der chinesische Eigentümer Suning demnächst eine Kapitalerhöhung von 100 Millionen Euro für Inter.

Der Industriekonzern um die Unternehmerfamilie Zhang besitzt seit 2016 die Mehrheit beim amtierenden Pokalsieger. Klubpräsident ist der 30-jährige Steven Zhang.

Saisonverlauf lässt noch viele Wünsche offen

Der Klub von Nationalspieler Robin Gosens steht nach sieben Spieltagen nur auf Rang 7, das Team von Trainer Simone Inzaghi kassierte zuletzt eine 1:3-Niederlage in Udine. In der Champions League hat Inter gegen Bayern München zuhause 0:2 verloren und anschließend 2:0 in Pilsen gewonnen. Nach der Länderspielpause stehen für die Nerazzurri die Heimpartien gegen den Tabellennachbarn AS Rom und gegen den FC Barcelona an.