Aus Suning wird Oaktree: Kurz nach der Meisterschaft wechselt Inter Mailand den Besitzer. Vieles wird sich personell nicht ändern - aber vielleicht etwas ganz Entscheidendes.

Auf die umjubelte 20. Meisterschaft folgt der Besitzerwechsel: Der italienische Traditionsklub Inter Mailand gehört nun nicht mehr der Suning Holdings Group, weil Präsident Steven Zhang es versäumt hat, eine Leihgebühr in Höhe von knapp 400 Millionen Euro zurückzuzahlen - oder eine neue Vereinbarung zu erzielen. Sondern Oaktree Capital Management, an das diese Summe zu zahlen war.

Bei Oaktree handelt es sich um eine global tätige US-amerikanische Investmentgesellschaft, die nun ganze 99,6 Prozent der Anteile am neuen italienischen Meister hält.

Für die bisherigen Klubdirektoren bedeutet das laut italienischen Medienberichten übrigens keine Umstellung. Giuseppe Marotta, Piero Ausilio, Dario Baccin und Alessandro Antonello sollen trotz des millionenschweren Besitzerwechsels im Amt bleiben. Darüber hinaus werden auch Carlo Marchetti und Amedeo Carassai auf dieser Ebene fungieren - zwei Männer, die Oaktree in den vergangenen Jahren bereits bei Inter repräsentiert hatten.

Der Kapitän der Triple-Mannschaft

Spannender wird da die Entscheidung, wer unter der Leitung von Oaktree Zhang beerbt, also neuer Vereinspräsident wird. Laut der italienischen Zeitung Tuttosport zeichnen sich dabei zwei Optionen ab: Entweder entscheidet sich die Investmentgesellschaft für einen eher technokratischen Präsidenten - oder für eine bei den Fans beliebte Identifikationsfigur.

Bei dieser Variante kann es eigentlich nur auf Klubikone Javier Zanetti hinauslaufen, der zuletzt bereits Vizepräsident war. Der 50 Jahre alte Argentinier, einst ein vielseitiger Weltklassespieler, trug von 1995 bis 2014 das Inter-Trikot, gewann als Kapitän 2009/10 unter Trainer José Mourinho das Triple - unter anderem mit der fünften Meisterschaft in Folge.

Sollten die überragenden Nerazzurri, die in dieser Saison mit über 20 Punkten Vorsprung Meister werden könnten, nun wieder in Serie gehen, wäre Zanetti ein Gesicht, mit dem sich die Fans an der Spitze wunderbar identifizieren können.