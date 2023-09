Iniesta, Gavi, Yamal: Wie La Masia Spanien prägt

Beim 7:1 gegen Georgien spielte sich die nächste Barça-Hoffnung in den Fokus. Yamal ist der Jüngste in einer Reihe großer Namen.

Auch gegen Zypern will Spanien wieder jubeln. AFP via Getty Images

Nach zwei Spieltagen von einem "Endspiel" zu sprechen, wäre sicherlich ein wenig zu viel des Guten gewesen. Dennoch ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Spanier nach dem fulminanten 7:1-Sieg gegen Georgien wieder deutlich entspannter auf ihre EM-Qualifikationsgruppe A schauen können. Drei Spiele, zwei Siege, Platz zwei: Vor dem Heimspiel gegen den Tabellenletzten Zypern (Dienstag, 20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) ist La Roja Zweiter und wieder in der Spur.

16-jähriger Yamal bejubelt sein Traumdebüt

Im Fokus stand und steht natürlich Kapitän und Dreierpacker Alvaro Morata. Auch Dani Olmo, der sich allerdings verletzt hat, und Niko Williams trugen sich auf spanischer Seite in die Torschützenliste ein. Hinter dem Treffer zum 7:1-Endstand steht schließlich noch ein Name, der zuletzt noch eher Experten und Fans des spanischen Fußballs bekannt war: Lamine Yamal, geboren am 13. Juli 2007, 16 Jahre alt.

Gegen Georgien sammelte er seine ersten Minuten in Rot und wurde gleich zum jüngsten Torschützen in der Geschichte der spanischen Nationalmannschaft. "Ich konnte mir vorstellen, dass es irgendwann so kommen könnte. Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass es so schnell gehen und alles so gut laufen würde", wird der Rechtsaußen auf der Website des spanischen Verbandes zitiert. "Ich bin sehr glücklich. Ich habe immer davon geträumt, mein Debüt geben zu dürfen. So, wie es lief, war es perfekt."

La Masia prägt Spanien schon seit Jahrzehnten

Yamal stammt aus der Nachwuchsakademie des FC Barcelona. Natürlich, möchte man fast sagen. Die Katalanen haben schon dutzende spanische Talente hervorgebracht, die die Nationalmannschaft geprägt haben oder auf dem Weg dorthin sind. Andres Iniesta, Xavi, Gerard Piqué und Cesc Fabregas etwa wurden allesamt zwischen 2008 und 2012 zweimal Europa- und einmal Weltmeister. Allein in der jüngeren Vergangenheit ließe sich die Liste namhafter spanischer Nationalspieler aus der Barça-Schmiede weiter fortführen.

Gegen Georgien standen nun vier Vertreter der nächsten Generation im Kader. Aktuell am gefragtesten ist Gavi, der sich "La Masia" 2015 im Alter von elf Jahren anschloss. Nun ist er 19, hat 2022 bereits den Golden-Boy-Award für den besten Nachwuchsspieler gewonnen und ist bei Barça und den Spaniern im Mittelfeld gesetzt. Bis Sonntag war er mit 17 Jahren, zwei Monaten und einem Tag auch der jüngste Spieler, der jemals für Spanien aufgelaufen ist.

Den Rekord hat sich nun Yamal geschnappt, der mit 16 Jahren, einem Monat und 26 Tagen noch einmal deutlich jünger debütiert hat. Neben den beiden sind aus dem Kader vom Sonntag auch Olmo und Alejandro Balde jahrelang in La Masia gereift. Der Leipziger spielt schon seit Jahren auf Top-Niveau, Balde hat sich in der vergangenen Saison im Alter von 18 Jahren als Barças Linksverteidiger etabliert.

Sein namhafter Vorgänger dort: Jordi Alba, der ebenfalls aus der renommierten Jugend der Katalanen stammt. Auch in der spanischen Nationalmannschaft war Alba zu aktiven Zeiten gesetzt. Dort muss sich Balde aktuell hinter Jose Gaya anstellen. Nach Olmos Abreise ist aus La Masia nun nur Gavi am Dienstag gegen Zypern gesetzt. Bei der Partie in Granada wäre alles andere als ein klarer spanischer Sieg eine faustdicke Überraschung.