Infinity League: Datum, Teams, Modus und Übertragung

DAZN bringt am Sonntag mit der Infinity League einen neuen Indoor-Fußball-Wettbewerb an den Start. Hier die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Mit der Infinity League will DAZN mit neuster Technologie ein actionreiches und innovatives Event schaffen, das junge und alte Fans anspricht und die Grenzen zwischen den Geschlechtern überwinden will. Gepaart wird die Veranstaltung mit Live-Musik von den Rap-Stars RIN, Bobby Vandamme und JUJU. Der kicker ist als Medienpartner an Bord.

Wann und wo findet die Infinity League statt?

Die Premiere der Infinity League steigt am 26. Mai im Olympia-Eissportzentrum in München.

Wer nimmt an der Infinity League teil?

Für die Infinity League konnte DAZN unter anderem die beiden deutschen Spitzenklubs FC Bayern München und VfL Wolfsburg gewinnen, auch Delay Sports Berlin, der reichweitenstärkste Amateurverein Deutschlands ist am Start, außerdem Global United FC. Alle teilnehmenden Mannschaften bestehen aus Fußballlegenden, Nachwuchsspielerinnen und -spielern und mindestens auf semi-professionellem Niveau spielenden Content-Creators. Die Teilnahmen der ehemaligen Bayern-Spieler Claudio Pizarro, Diego Contento und Zé Roberto wurden bereits bestätigt, auch Christian Karembeu, Gaizka Mendieta, Lucio und Grafite sollen auf dem Platz stehen. Bei den Spielerinnen sind beispielsweise Anja Mittag, Julia Simic und Turid Knaak dabei.

Wie sind die Regeln?

Jeder Klub stellt eine Frauen- und eine Männermannschaft, die jeweils eine Halbzeit gegeneinander antreten. Gespielt wird auf einem Kleinfeld mit Bande. Die Spielzeit beträgt zweimal zehn Minuten. Die Teams treffen zuerst im Modus Jeder-gegen-jeden in einer Gruppenphase aufeinander, danach folgen Platzierungsspiele.

Wie kann die Infinity League verfolgen werden?

Natürlich kann das Event live vor Ort verfolgt werden. Am Bildschirm kann in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein die Infinity League kostenlos über die DAZN-App, auf den linearen TV-Sendern DAZN 1 und DAZN 2 sowie dem Partner-TV-Sender DF1 verfolgt werden, darüber hinaus auch auf allen relevanten Social-Media-Plattformen von DAZN. Und - natürlich - auch auf den kicker-Kanälen.

Wann startet die Infinity League?

Die Eröffnung der Infinity League findet am Sonntag, den 26. Mai, um 15.30 Uhr statt.

Wie ist der Zeitplan der Infinity League?

Das Programm der Infinity League am 26. Mai:

15:30 - Eröffnung Infinity League

16:00 - Live-Performance Juju

16:20 - Gruppenspiel Global United FC - Delay Sports

17:05 - Gruppenspiel FC Bayern - VfL Wolfsburg

17:50 - Gruppenspiel Global United FC - FC Bayern

18:35 - Gruppenspiel VfL Wolfsburg - Delay Sports

19:10 - Live-Performance Bobby Vandamme

19:25 - Gruppenspiel Delay Sports - FC Bayern

20:10 - Gruppenspiel Global United FC - VfL Wolfsburg

20:45 - Live-Performance RIN

21:05 - Finale und Preisverleihung

Welche Innovationen bietet die Infinity League?

Die Infinity League verspricht eine Kombination aus Fußball, Entertainment und neuster Technologie. Die Spiele finden auf dem GlassFloor, einer interaktiven Spielfläche, statt, die ein immersives Erlebnis mit hochmoderner Video-Technologie und Gamification bietet. Ausgestattet werden die Spieler mit Bodycams und Mikrofonen, um mit NextGen-Broadcasting und 5G-Technologie hautnah dabei zu sein.