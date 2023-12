In dieser Gruppe ist das Weiterkommen mehr Pflicht als Ziel

Die zugelosten Aufgaben bei der Heim-EM sind für die deutsche Nationalmannschaft lösbar. Aber nur, wenn Julian Nagelsmann die vielen Probleme noch in den Griff bekommt. Ein Kommentar von kicker-Chefreporter Oliver Hartmann

AFP via Getty Images

Rudi Völler kam nach dem WM-Triumph der U 17, den er im TV mitverfolgt hatte, ohnehin schon gut gelaunt in der Hamburger Elbphilharmonie an. Das Ergebnis des einstündigen Auslosungs-Zeremoniell erhellte die Miene des Sportdirektors dann zusätzlich. Schottland, Ungarn und die Schweiz - das sind zwar anspruchsvolle Aufgaben, aber es ist weit entfernt von einer Hammergruppe. In der finden sich vielmehr Ralf Rangnick und seine Österreicher gegen Frankreich und die Niederlande wieder.

Für den neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann und die Nationalmannschaft ist in dieser Gruppe A das Weiterkommen mehr Pflicht als Ziel. Das Eröffnungsspiel gegen Schottland, in der FIFA-Rangliste die Nummer 36 und damit 20 Plätze hinter der DFB-Auswahl angesiedelt, bietet die ideale Plattform, um vor einer stimmungsvollen Kulisse eine Initialzündung für das Turnier zu schaffen. Die Schotten haben zwar in der Qualifikation die Norweger um Erling Haaland zu EM-Zuschauern degradiert, sie sind dennoch Außenseiter. Noch nie hat eine DFB-Auswahl ein Pflichtspiel gegen Schottland verloren.

Der zweite Gruppengegner Ungarn, aktuell die Nummer 27 der Welt, erwies sich um Liverpool-Star Dominik Szoboszlai und Leipzigs Abwehrchef Willi Orban schon bei der vergangenen EM (2:2) wie auch in der Nations League, als es ein 0:1 in Leipzig und ein 1:1 in Budapest gab, als unbequemer Kontrahent.

Gleiches gilt für den Weltranglisten-18. Schweiz, gegen den man zuletzt in der Nations League 2020 mit zwei Unentschieden auseinanderging.

Die U 17 als Vorbild: Die Mischung macht es

Freilich: Auch diese Gegner können für den EM-Gastgeber zum großen Stolperstein werden, wenn die Nationalmannschaft in den noch verbleibenden sechs Monaten bis zum Turnier nicht endlich in die Erfolgsspur findet. Der Bundestrainer hat nach der Auslosung angekündigt, dass er vor den März-Länderspielen in Frankreich und gegen die Niederlande personelle und strukturelle Entscheidungen treffen wird. Das ist auch bitter nötig nach dem verkorksten Jahresabschluss gegen die Türkei (2:3) und in Österreich (0:2).

Die U 17 hat es gerade bei der WM in Indonesien wunderbar vorgemacht, dass der Weg zum Titel nur über eine gute Mischung aus Spielkunst, Leidenschaft und Verteidigungsbereitschaft führt. Nagelsmann sollte sich ein Beispiel daran nehmen.