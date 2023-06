In Berlin gegen die Türkei: DFB-Testspielgegner werden konkreter

Die deutsche Nationalmannschaft hat im Vorfeld der Heim-EM 2024 offenbar einen weiteren Testspielgegner gefunden: Im November soll die Flick-Elf auf die Türkei treffen.

Nach Informationen von "Sport1" soll die DFB-Auswahl im November gegen die von Stefan Kuntz trainierten Türken antreten, um sich auf die Europameisterschaft im eigenen Land vorzubereiten. Vom DFB bestätigt wurde die Festlegung der Partie, die in Berlin stattfinden soll, allerdings noch nicht.

Zunächst sollte die Begegnung in Frankfurt ausgetragen werden. Doch dies scheiterte an den beiden Spielen der US-Football-Profiliga NFL, die am 5. und 12. November im Deutsche Bank Park stattfinden.

Das zweite Spiel im November soll in Wien gegen Österreich sein. Auch dafür gibt es noch keine offizielle DFB-Bestätigung.

Kurz vor der EM wohl gegen Frankreich und die Niederlande

Nach den Spielen in Polen am Freitag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) und vier Tage später gegen Kolumbien in Gelsenkirchen trifft der viermalige Weltmeister im September auf Japan (9./Wolfsburg) und Frankreich (12./Dortmund).

Im Oktober steht eine US-Reise für die DFB-Auswahl an. Am 14. Oktober geht es in Hartford gegen die USA. Ein zweiter Testspielgegner jenseits des Atlantiks wird noch gesucht.