In 10 Minuten zum Abendessen? Gamer-Kochbuch im Test

Kochen ist nicht jedermanns Sache, darüber hinaus kostet es Zeit. Wer sich lieber aufs Spielen statt Kochen konzentrieren will, sich aber trotzdem gesund ernähren möchte, für den kommt ein spezielles Kochbuch infrage.

Ein lautes Knurren - Hunger. Für ausgiebiges Kochen ist allerdings keine Zeit, das nächste Match rückt näher. Was bleibt, ist die Chips-Tüte oder ein Nahrungsergänzungsmittel.

Kein Szenario, das all zu weit hergeholt ist, denn: 2020 untersuchte die Universität zu New Hampshire das Essverhalten von über 1000 männlichen Studenten jener Einrichtung im Alter von 18 bis 24 Jahren, die Gaming als Hobby angaben.

Zunächst teilten die Studenten mit, wie lange sie zum Controller griffen und wie sie sich ernährten. Letzteres zeichneten sie an zwei Wochentagen und einem nicht aufeinanderfolgender Wochenendtag auf.

Herauskam, dass befragte Videospieler mehr gesättigte Fettsäuren und Natrium zu sich nahmen als Nichtspieler. Diese Inhaltsstoffe lassen sich vor allem in fettigen und salzigen Lebensmitteln finden - beispielsweise in Wurst- und Käsewaren sowie in Chips und Tiefkühlpizzen. Die Spieler aßen auch weniger Obst und Gemüse.

Stress für Kopf und Verdauung

Das hat zu Folge, dass beim Gaming nicht nur der Kopf Stress ausgesetzt ist, sondern auch die Verdauung. Eine hohe Zufuhr an Natrium oder auch gesättigten Fettsäuren kann zudem negative Folgen für die Gesundheit haben.

Das Risiko an Bluthochdruck (Hypertonie) zu erkranken steigt, wenn viel Natrium zugeführt wird, bei übermäßigem Verzehr an gesättigten Fettsäuren geht der Cholesterinspiegel in die Höhe, was Diabetes, Gefäßverkalkungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen fördert.

Darüber hinaus ist auch entscheidend, wie groß die Portion ist, erklärt unser Experte Fabian Broich: "Wenn zu viel gegessen wird vor einer Partie, geht das Blut in den Magen. Dementsprechend werden kognitive Prozesse verlangsamt. Deshalb geht es darum gefüllt, aber belastbar zu sein."

Ein eSportler brauche somit "Gerichte, die in kleineren Portionen aufgenommen werden können. Sogenanntes Performance-Food wie Nüsse, Früchte, Tees und Kaffee spielen hier eine sehr große Rolle."

Rezepte für Gamer und Studenten in speziellem Kochbuch

Aber was lässt sich aus Früchten oder auch Nüssen auf den Teller zaubern? Einige Antwortmöglichkeiten gibt "Gamer's Kitchen". Das Kochbuch ist speziell für Gamer entwickelt worden.

Das erste Kochbuch speziell für Gamer. kicker eSport

Hinter diese Idee stecken Koch Rafael Pranschke und Streamer Fabian Goerigk. Sie liefern in diesem Buch unterschiedliche Rezepte, darunter One-Pots, Sandwiches, Smoothies oder auch Deserts. Dazu gibt es zu bestimmten Lebensmitteln Informationen, beispielsweise welche Vitamine eine Kiwi enthält und, welche Vorteile sie hat. Kiwis sind, steht dort geschrieben, ein Bakterienvernichter und reduzieren Stress.

Die meisten Rezepte lassen sich innerhalb von 15 Minuten zubereiten, die Zutatenliste ist kurz. Darüber hinaus wird auch mit Tiefkühlwaren gearbeitet, was die Kosten in Grenzen hält. Somit ist das Buch nicht nur für Gamer, sondern auch für Studenten interessant.

Und wer keine Lust auf lange Einkaufszettel hat, kann sich die Liste mittels QR-Code aufs Handy schicken. Praktisch: Die Zutaten werden nach Abteilungen aufgelistet.

Ein Einblick ins Buch. Edel Colors

Wie ein Gericht zubereitet wird, ist in wenigen Sätzen und Schritten erklärt. Einerseits zeigt das, dass es schlicht zu kochen ist, an wenigen Stellen andererseits ist es so für gänzliche Anfänger zu wenig detailliert.

Hin und wieder lassen sich sogenannte "Pro-Tipps" finden, die Alternativen zu gewissen Zutaten vorschlagen. Jedoch gibt es Rezepte, bei denen sie fehlen. Für ein Rezept wird Agar-Agar, eine japanische Gelatine. Kann ich stattdessen auch herkömmliche Gelatine benutzen? Ist lediglich der Geschmack anders oder hat Agar-Agar spezielle Nährwerte?

Fazit von Fabian Broich

Trotz dieses Mankos sei "Gamer's Kitchen" ein "durchaus sinnvolles Buch für Snacks und leicht zuzubereitende Gerichte", beurteilt Experte Broich, "Die Rezeptauswahl ist eine gute Kombination von geschmackvollen aber auch gesunden Smoothies, Bowls, Waffeln oder anderen Fingerfood Gerichten. Die meisten Gerichte brauchen nur eine kleine Anzahl von Komponenten. Zusätzlich kann man sich über verschiedene Bestandteile des Gerichts informieren, Wirkung, Effekt und was es eigentlich mit den Vitaminen und Mineralien auf sich hat. Kurz zum: 'Gamers Kitchen ist simpel gehalten und übersichtlich. Es gibt Gamern aber auch generell jungen Menschen, Tipps zur Ernährung."

Auch kicker eSport kann bestätigen: Die Rezepte sind günstig, manchmal in nur 7 Minuten zubereitet, schmecken und machen satt. Das Buch kostet 20 Euro.