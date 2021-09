Impfkampagne des DFB: "Schiri, ich hab' schon Gelb"

Der DFB startet die Impfkampagne "Schiri, ich hab' schon Gelb", um auf die Bedeutung des Impfens gegen Corona aufmerksam zu machen. So werden beim WM-Qualifikationsspiel der DFB-Elf am Sonntag in Stuttgart gegen Armenien zwei Impfbusse am Stadion zum Einsatz kommen.

Bundestrainer Hansi Flick zeigt seinen gelben Impfpass. DFB