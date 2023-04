Immendorf überrascht Koblenz - Ingolstadt mit Mühe

Überraschung im Landespokal Rheinland: Bezirksligist TuS Immendorf wirft Oberligist TuS Koblenz raus. Drittligist Ingolstadt hatte einige Mühe in Erlangen.

Mit den Schanzern war im Landespokal Bayern am Mittwoch der klassenhöchste Verein im Einsatz. Der Drittligist musste bei Bayernligist ATSV Erlangen ran. Lange Zeit tat sich die Elf von Trainer Michael Köllner schwer, in der ersten Hälfte war kaum ein Klassenunterschied festzustellen.

Im zweiten Durchgang machte sich dann aber die individuelle Klasse der Schanzer immer mehr bemerkbar. Der FCI drückte nun auf das Führungstor und erarbeitete sich auch Chancen. In der 69. Minute war es dann soweit, Civeja traf zur Führung. Fortan war Ingolstadt das überlegene Team, in der 83. Minute machte Doumbouya den Deckel drauf. Damit ziehen die Schanzer in der Finale des bayerischen Totopokal ein, Gegner im Endspiel ist Viertligist FV Illertissen.

Sensation im Landespokal Rheinland: Immendorf wird TuS Koblenz raus

Eine Sensation gab es dagegen im Landespokal Rheinland. Dort warf Bezirksligist TuS Immendorf den Oberligisten TuS Koblenz mit 2:1 aus dem Wettbewerb. Dabei begann die Partie gut für den oberklassigen Verein, der bereits in der 4. Minute durch Esmel in Führung ging. Doch diese hatte nicht lange Bestand, der Siebtligist glich in der 16. Minute durch Krämer aus.

In der Folgezeit entwickelte sich ein typischer Pokalfight, denn der Underdog - der in seiner Bezirksliga-Staffel souverän dem Aufstieg entgegenstrebt - offen gestalten konnte. Die Entscheidung fiel dann in der 63. Minute: Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld war Cron zur Stelle und köpfte zum 2:1-Endstand ein.

Auch im Finale des Rheinlandpokals bekommt es Immendorf in einem stadtinternen Duell mit einem Koblenzer Klub zu tun. Denn Rot-Weiß Koblenz setzte sich mit 5:3 n.V. beim FC Bitburg durch. Das Endspiel steigt am 3. Juni.