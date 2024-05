Im Westen Wiens meisterlich: Wo Hartberg mit Salzburg mithalten kann

Achtmal reiste der TSV Hartberg bislang im Rahmen eines Bundesligaspiels nach Wien-Hütteldorf zum SK Rapid. Viermal traten die Oststeirer als Sieger die Heimreise wieder an, nur zweimal zogen sie als Verlierer wieder von dannen. Damit befindet man sich sogar auf den Spuren von Serienmeister Red Bull Salzburg.

Das letzten Bundesliga-Duell in Wien-Hütteldorf ging an die Hartberger. GEPA pictures

Insgesamt 20-Mal traf der TSV Hartberg bislang in Pflichtspielen auf den SK Rapid. Direkt das erste Duell gegen die Grün-Weißen in der Bundesliga nach dem Aufstieg 2018 ging aus Sicht der Oststeirer mit einem 3:0-Erfolg zuhause sehr erfolgreich über die Bühne. Damals sorgten die Hartberger - ebenfalls unter der Regie von Cheftrainer Markus Schopp - durch die Tore von Florian Sittsam, Dario Tadic und Florian Flecker für klare Verhältnisse und die große Überraschung gegen die damals von Didi Kühbauer trainierten Wiener. Es sollte nicht der letzte Sieg gegen die Hüttelsdorfer bleiben, die sich speziell zuhause in weiterer Folge meist sehr schwer im Direktduell taten.

Denn in acht Heimspielen gegen Hartberg kassierte Rapid gleich vier Niederlagen und konnte nur für zwei Siege sorgen. Dabei konnten die Oststeirer stolze 14 Tore erzielen. Mit einem 2:0-Erfolg am 24. Juli 2021 sorgten die Hartberger für den bislang höchsten Auswärtssieg in Wien. Auch in der aktuellen Saison ging das erste Duell bei Rapid mit einem knappen 1:0 zugunsten der Schopp-Truppe aus, die auch in drei Cup-Auswärtsduellen zumindest einen Sieg in der Bundeshauptstadt holen konnte. Damit ist der aktuelle Tabellenfünfte neben Red Bull Salzburg und Reichsbahn SG (eine Niederlage in der Saison 1942/43) eines von drei Teams, gegen die Rapid eine negative Heimbilanz aufweist. Gegen die Mozartstädter setzte es für die Wiener in 36 Heimpflichtspielen sogar gleich 19 Niederlagen.

Schopp mit guter Bilanz in Wien

Drei der letzten vier Begegnungen im Allianz-Stadion entschied Hartberg für sich, für die es - im Gegensatz zu Rapid - noch um vieles beim Saisonabschluss geht. Während die Grün-Weißen Platz vier und somit ihr Ticket für den Europacup bereits sicher in der Tasche haben, brauchen die Hartberger - bei einem gleichzeitigen Sieg von Austria Klagenfurt bei Tabellenführer Sturm Graz - zumindest einen Punkt, um Platz fünf und somit den Platz im Europacup-Play-off zu fixieren. Die positive Auswärtsbilanz in Wien-Hütteldorf darf dabei Zuversicht geben, wenngleich das letzte Duell der beiden Mannschaften in der aktuellen Saison mit 3:0 klar an Rapid ging.

Dennoch dürfen die Hartberger aufgrund der starken Auswärtsbilanz bei den Hütteldorfern mit breiter Brust die Reise in die Bundeshauptstadt antreten (Sonntag, 17 Uhr, LIVE! bei kicker) und durchaus wieder mit Zählbarem spekulieren. Im ersten Saisonduell der beiden Mannschaften sorgte Christoph Urdl für die Entscheidung zugunsten der Oststeier, beim zweiten Sieg Anfang November in Hartberg war Christoph Lang der Goldtorschütze, der mittlerweile aber die Seiten gewechselt hat. Auch für Coach Schopp spricht die Bilanz: Bei drei der vier Bundesliga-Auswärtssiege in Wien stand er als Chefcoach bei den Hartbergern an der Seitenlinie.