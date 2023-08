"Im Sinne der Fans": DEL kehrt zur alten Tabellen-Regelung zurück

Nach drei Spielzeiten stellt die DEL die Berechnung ihrer Tabelle wieder um.

In der DEL-Tabelle geben künftig wieder die Punkte die Reihenfolge vor. kicker

In der Tabelle in der DEL wurden die Teams immer nach den erzielten Punkten entsprechend eingeordnet - bis die Corona-Pandemie zu einem Umdenken zwang. Aufgrund etlicher nicht gespielter Partien wurden die Vereine nach dem Punkteschnitt einsortiert (erreichte Punkte geteilt durch die Anzahl an Spielen).

Nach drei Spielzeiten kehrt die DEL nun zur alten Regelung zurück. Ab der Saison 2023/24 richtet sich die Reihenfolge der Teams wieder nach Punkten und nicht mehr nach dem Punkteschnitt. Das gab die DEL am Montag bekannt.

"Diese Änderung ist sicher auch im Sinne der Fans", sagte Geschäftsführer Gernot Tripcke, nachdem ein entsprechender Vorschlag der Medien- und Marketingkommission der Liga von allen Klubs angenommen wurde.