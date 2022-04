Im neunten Spiel: CFC Genua verliert erstmals unter Blessin

Mit sieben Unentschieden in Serie hatte die Amtszeit von Alexander Blessin beim Genoa Cricket and Football Club begonnen. Dem ersten Sieg folgte am Montag die erste Niederlage unter dem deutschen Trainer.

Sieben Punkteteilungen in Reihe bringen einen nicht besonders gut voran im Abstiegskampf, ein 1:0-Erfolg umso mehr. Doch dem knappen Sieg über den FC Turin und damit dem ersten Dreier unter Alexander Blessin folgte am Montagabend die erste Niederlage in der ergebnistechnisch reichlich kurios verlaufenden Amtszeit des deutschen Trainers beim CFC Genua.

Dem frühen Gegentor durch Trainersohn Giovanni Simeone (5.) hatten die Ligurier, die ohne den Gelb-Rot-gesperrten Ex-Paulianer Leo Östigard antreten musste, bei ihrem Auswärtsauftritt in Verona nichts entgegenzusetzen. Unter dem Strich stand ein 0:1, das den Traditionsverein auf Platz 18 und damit unter dem ominösen Strich verharren lässt. Drei Punkte hinter Cagliari auf Rang 17.

Verschlafener Start, "großes Geschenk"

"Ich denke, wir haben das Spiel in der ersten Hälfte verloren. Wir waren nicht richtig präsent und machen dem Gegner dann ein großes Geschenk", klagte der Coach nach Schlusspfiff im vereinseigenen TV-Kanal und vermisste die Intensität im Spiel seiner Elf vor der Pause. Die Leistungssteigerung danach brachte zwar einige Chancen, doch letztlich müsse man "die Niederlage akzeptieren".

Torverhältnis 3:3

Der ehemalige VfB-Profi Blessin (48), als Trainer zuvor bei RB Leipzig und KV Ostende tätig, hatte seinen Dienst in der Hafenstadt im Januar nach einem 0:6-Debakel in Florenz und sechs Zählern Rückstand zum rettenden Ufer angetreten. Die Stabilisierung der Mannschaft gelang dem Schwaben hervorragend. In neun Spielen kassierte Genua nur drei Tore. Der Hase liegt in der Offensive im Pfeffer, denn auch die Torausbeute fällt beim CFC mit drei Treffern unter Blessins Leitung enttäuschend aus.

Mit einem Heimspiel gegen Lazio Rom geht es für die "Rossoblu" am Sonntag zur Mittagszeit im Abstiegskampf weiter. Insgesamt sieben Spiele bleiben Blessin noch, um Genua aus dem Keller zu hieven.

aho