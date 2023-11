Im Football Manager 2024: FC Bromley sucht neuen Taktikfuchs

Im Rahmen einer Partnerschaft ermöglicht der FC Bromley einem Football-Manager-Spieler einen befristeten Trainerjob.

2021/2022 schriebt der FC Bromley Geschichte. Im Finale der FA Trophy - einem K.-o.-Turnier für Vereine der englischen Ligen fünf bis acht - traf das Team aus London auf den AFC Wrexham. Große Aufmerksamkeit war garantiert, denn hinter der walisischen Mannschaft steht unter anderem Schauspieler Ryan Reynolds. Zusammen mit Kollege Rob McElhenney kaufte er den Klub im November 2020.

Knapp ein halbes Jahr später spielte Wrexham also gegen Bromley im ehrwürdigen Wembley-Stadion um den Titel. Knapp mit 1:0 setzten sich letztlich die "Ravens" durch. Der bisher letzte große Erfolg der Mannschaft um Cheftrainer Andy Woodmann. Der bekommt künftig einen Neuzugang im Trainerstab. Ausgesucht wird dieser allerdings nicht mittels Lebenslauf seiner bisherigen Stationen. Das Kriterium schlechthin werde der Football Manager 2024 sein.

Ein Blick hinter die Kulissen

Wie kommuniziert wurde, wird im Rahmen der Partnerschaft zwischen Sports Interactive, dem Entwicklerstudio des FM24, und dem FC Bromley ein "Support Performance Tactician" dem Klub beitreten. In jener Funktion solle dieser "den gesamten Trainerstab beschatten und von ihm lernen", aber auch aktiv mitwirken. In der Jobbeschreibung heißt es hinsichtlich der Aufgaben: "Beurteilung, Bewertung und Überprüfung der Leistungen der 1. Mannschaft, der Einheiten und einzelner Spielerleistungen sowie die Erstellung einer Leistungsanalyse." Befristet ist das Amt von Januar bis Mai 2024.

Was zur grundlegenden Qualifikation getan werden muss? Im Spiel den Erfolg "Champions" freischalten - also Meister werden. Der einzige Haken: Teilnahmeberechtigt sind lediglich Spieler über den Xbox Game Pass, was auf die Partnerschaft zurückzuführen ist.

Wer nun im Spiel Meister geworden ist, kann anschließend ein Formular ausfüllen. Die vom FC Bromley ausgewählten Finalisten erhalten dann ein Vorstellungsgespräch beim Klub, nach dem der neue Taktiktrainer ausgesucht werde.

Gegen über "Mail Online" bestätigte Trainer Woodmann das Gesuch, das kein Scherz sei. Er sagte unter anderem: "Ob es ihnen gefällt oder nicht, sie werden die Höhen und Tiefen von Samstag bis Dienstag und unter der Woche und somit alle Emotionen eines Fußballvereins hautnah miterleben." Außerdem warnte er den Neuling vor, was den Finalisten erwarte, sobald er beziehungsweise sie in den inneren Kreis aufgenommen werde. "Zum einen schlechte Sprache. Ich muss meine Sprache ein wenig verbessern, ich muss aufhören zu fluchen", erklärte Woodman lachend.