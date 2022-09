"Ich werde mich nicht beschweren": Benzema fehlt Real wochenlang

In der Champions League war für Karim Benzema schon nach 30 Minuten Schluss. Der Real-Angreifer wird noch länger ausfallen - auch gegen RB Leipzig.

Im Spiel bei Celtic Glasgow (3:0) verletzte sich Karim Benzema am Oberschenkel. Laut Medienberichten aus Spanien wird der Real-Torgarant mehrere Wochen ausfallen. Auch ein Tweet des Franzosen lässt darauf schließen, dass er noch ein Weilchen zusehen muss. "Ich werde mich nicht beschweren und stärker zurückkommen", schrieb der 34-Jährige.

Mit seiner Rückkehr ist wohl erst Anfang Oktober zu rechnen. Verpassen wird Benzema damit unter anderem die kommende Partie in der Königsklasse gegen RB Leipzig am kommenden Mittwoch sowie das Stadtderby bei Atletico am 18. September. Auch die Partien in der Nations League gegen Österreich (22. September) und drei Tage später in Dänemark werden ohne Benzema über die Bühne gehen.

Auch Eder Militao konnte in Glasgow nur eine Hälfte mitwirken. "Er hatte eine Muskelüberlastung in der Kniesehne und ich habe es vorgezogen, kein Risiko einzugehen, obwohl er unbedingt weitermachen wollte und auch weil Rüdiger sehr zuverlässig ist", sagte Carlo Ancelotti am Mittwoch.

Weitere Untersuchungen lassen nun aber doch auf eine kurze Ausfallzeit schließen, Militao wird wohl gegen Real Mallorca am Sonntag (14 Uhr) und gegen Leipzig passen müssen. Antonio Rüdiger bekommt also weitere Gelegenheiten, Pluspunkte bei den Königlichen zu sammeln.

las

Kicker Sonderheft Champions League 2022/23