"Ich musste nicht lange überlegen": Hainault wird neuer Co-Trainer bei Mainz II

André Hainault wird neuer Co-Trainer bei der Profi-Reserve des 1. FSV Mainz 05. Der 36-jährige Kanadier soll die jungen Talente dabei vor allem mit seiner Profi-Erfahrung voranbringen.

André Hainault ist der neue Co-Trainer der U 23 des 1. FSV Mainz 05. Nach dem Abgang des vorherigen Trainerduos Bartisch Gaul und Simon Pesch war Hainault bereits seit Beginn der Sommervorbereitung Chefcoach Jan Siewert assistierend zur Seite gestanden. Nun ist es offiziell.

Hainaults Aufgabe in Mainz ist dabei klar definiert. Als Ex-Profi mit Stationen in Kaiserslautern, Magdeburg und Aalen soll der 36-jährige Kanadier vor allem die Erfahrungen aus seiner aktiven Profi-Karriere mit den jungen Talenten teilen. Auch Chefcoach Siewert betonte zuletzt, aus der extrem jungen Mainzer Truppe eine reife Regionalliga-Mannschaft formen zu wollen.

"Wir freuen uns, dass wir André Hainault für die Position als Co-Trainer unserer U23 gewinnen konnten", sagt Volker Kersting, Direktor Nachwuchs. "Die Kombination mit Jan Siewert als Cheftrainer passt sehr gut. Jan konnte sich in der Vorbereitung bereits ein Bild von der Zusammenarbeit machen und ist, ebenso wie wir, überzeugt davon. Als ehemaliger Profi kann André seine Erfahrungen weitergeben und in die Arbeit mit unseren Talenten einfließen lassen. Zudem ist er auch menschlich eine Bereicherung für die U23", so Kersting.

Hainault hospitierte bereits seit vergangenem Jahr im NLZ der Mainzer, zunächst bei der U 15 und U 17. Nach dem Trainerwechsel im Sommer half der 36-Jährige, der unter anderem 129-mal in der zweiten und dritten Liga sowie 104-mal in der MLS auflief, im Trainingsbetrieb der U 23 aus.

"Ich musste nicht lange überlegen, als ich gefragt wurde, ob ich in der Position des Co-Trainers hierbleiben möchte. Das ist ein großer Schritt und eine großartige Chance für mich", sagt Hainault.