"Ich habe nicht abgewartet": Dritter Sieg in Serie für Janja Garnbret

Dritter Start, dritter Sieg im Lead-Weltcup für Janja Garnbret. In Chamonix entschied die Slowenin das Finale über die Zeit.

Innsbruck, Villars - und am Sonntagabend der dritte Triumph in Chamonix. Janja Garnbret beherrscht den Lead-Weltcup der Frauen in dieser Saison nach Belieben.

Vor der beeindruckenden Kulisse des Montblanc-Massivs schaffte die 23-Jährige den Topgriff - musste sich diese Wertung aber noch mit drei anderen Athletinnen teilen. Laura Rogora aus Italien, Chaeyun Seo (Südkorea) und Jessica Pilz (Österreich) durchstiegen die Wand ebenso bis zum letzten Griff, so dass die Zeit über das Podium entschied.

Ich wollte einfach keinen Fehler machen, aber letztlich war es eine leichte Route und ich wusste, dass ich ganz hoch kommen werde. Janja Garnbret

Und die nicht gerade als schnelle Kletterin bekannte Garnbret hatte von diesem Quartett dennoch die schnellste Zeit. "Ich wusste, dass ich ein Top brauchte, um zu gewinnen", sagte Garnbret grinsend nach dem Wettkampf im Gespräch mit "Eurosport". "Ich habe oben nicht abgewartet", so die Slowenin auf die Frage, ob sie im obersten Abschnitt der Route etwas zögerlich geklettert sei. "Ich wollte einfach keinen Fehler machen, aber letztlich war es eine leichte Route und ich wusste, dass ich ganz hoch kommen werde", so die amtierende Olympiasiegerin.

Beste Stimmung vor dem Lead-Finale in Chamonix IFSC

Rogora belegte den zweiten Platz und stand erstmals in dieser Saison auf dem Treppchen, nachdem die 21-Jährige bei den ersten beiden Lead-Weltcups des Jahres den undankbaren vierten Platz einstrich. Dritte wurde die Chaeyun Seo - für sie das zweite Podium, nachdem sie in Innsbruck Zweite hinter Garnbret geworden war.

Die Platzierungen den Finales im Überblick

1. Janja Garnbret (Slowenien), TOP

2. Laura Rogora (Italien), TOP

3. Chaeyun Seo (Südkorea), TOP

4. Jessica Pilz (Österreich), TOP

5. Natsuki Tanii (Japan), 45+

6. Natalia Grossman (USA), 43+

7. Brooke Raboutou (USA), 43+

8. Mia Krampl (Slowenien)37