"Ich habe da eine Beule": Zverev verletzt sich im Match gegen Alcaraz

Dass Alexander Zverev wieder nicht der große Coup bei einem Grand-Slam-Turnier gelungen ist, ist wohl auch auf eine Verletzung zurückzuführen. Im Verlauf der Partie gegen Carlos Alcaraz erlitt er eine Oberschenkelblessur.

3:6, 2:6, 4:6 - Alexander Zverev war gegen den Spanier Carlos Alcaraz weitgehend chancenlos. Im ersten Satz hatte der 26-Jährige noch Chancen auf den Satzgewinn, doch nach dem verlorenen ersten Durchgang lief nur noch wenig zusammen.

Zum Thema Nacht der vergebenen Chancen: Kraftloser Zverev verpasst Überraschung gegen Alcaraz

Das ist laut Zverev auch auf eine Verletzung des linken Oberschenkels zurückzuführen. "Ich habe da eine Beule. Normalerweise wenn du eine Beule hast, deutet es darauf hin, dass du einen Riss hast", sagte Zverev. Die Verletzung sei im zweiten Satz aufgetreten. Anschließend habe er sich beim Aufschlag nicht mehr richtig abdrücken können, berichtete der 26-Jährige. "Vorher hatte ich nie Muskelverletzungen, nie Probleme mit meinem Körper. Jetzt habe ich immer wieder was."

Zverev will nächstes Jahr die Nummer eins sein

Somit war ihm auch diesmal der erhoffte Titel bei einem Grand Slam nicht vergönnt. "Das Traurige ist: Mein Tennis ist da. Wenn alles in Ordnung gewesen wäre, wäre es ein enges Match geworden", spekulierte Zverev. Ein Sieg bei einem der vier großen Turniere sei 2023 aber ohnehin "nicht realistisch", gewesen, er spielte damit auf die schwere Knöchelverletzung bei den French Open im Vorjahr an. Aber: "Nächstes Jahr möchte ich einen Grand Slam gewinnen, möchte ich die Nummer 1 der Welt sein."

Der Hamburger will sich in Deutschland weiter untersuchen lassen. Erst dann wird auch entschieden, ob Zverev wie geplant in der Davis-Cup-Relegation am 16. und 17. September in Bosnien-Herzegowina mit dabei sein kann. "Ich bin in der Mannschaft, ich möchte spielen und ich werde auch versuchen zu spielen", sagte Zverev in New York. "Das hängt jetzt davon ab, was mein Körper sagt."