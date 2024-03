Ice Tigers sichern letztes Play-off-Ticket - Augsburg am Abgrund - Eisbären verlieren Tabellenführung

Am 50. Spieltag der DEL-Hauptrunde gab es einen Wechsel an der Tabellenspitze: Die Eisbären Berlin haben das Topspiel in Straubing verloren - gleichzeitig siegte Bremerhaven und schob sich auf Platz 1. Nürnberg ist nach dem Erfolg gegen die DEG nicht mehr vom letzten Play-off-Platz zu verdrängen.

Enttäuschte Gesichter bei den Eisbären: Berlin verliert die Tabellenführung an Bremerhaven. IMAGO/osnapix