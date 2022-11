Hurrikan: DFB-Testspiel in den USA auf der Kippe

Ein Hurrikan zieht aktuell über Florida hinweg. Das erste Testspiel der Frauen-Nationalelf gegen die USA steht auf der Kippe.

Das Abschlusstraining vor dem Testspiel gegen die USA am Donnerstag in Fort Lauderdale (Freitag, 1 Uhr MEZ, Livestream auf zdf.de) hatte die Bundestrainerin schon auf Mittwochvormittag verlegt. Aber die Einheit musste trotzdem abgebrochen werden. "Wir sind extrem nass geworden. Es ist sehr regnerisch hier", berichtete Martina Voss-Tecklenburg. Ein Hurrikan zieht aktuell über Florida hinweg. "Noch ist es nicht ganz so windig, aber es soll in der Nacht stärker werden", erzählte Martina Voss-Tecklenburg am frühen Mittwochnachmittag Ortszeit. "Wir hoffen, dass der Hurrikan nicht zu viel Schaden anrichtet. Die Leute hier sind entspannt, deswegen bleiben wir auch ruhig und gelassen."

"Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe"

Sicher ist aber noch nicht, ob das erste von zwei Testspielen gegen die USA angepfiffen werden kann. Das zweite Duell mit dem Weltmeister von 2019 wird am Sonntag (23 Uhr, Livestream auf sportschau.de) in der Red Bull Arena in Harrison (New Jersey) angepfiffen. "Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe", sagte Voss-Tecklenburg. "Gegen die USA zu spielen, ist immer etwas Besonderes. Hier herrscht auch immer eine gute Stimmung, darauf freuen wir uns." 16.500 Zuschauer werden in Fort Lauderdale erwartet. Der letzte Sieg einer DFB-Auswahl gegen die USA liegt mittlerweile schon 16 Jahre zurück.

Alle 26 Spielerinnen sind fit

Immerhin: Personell gibt es beim Vize-Europameister keine Probleme. Alle 26 Spielerinnen des DFB-Kaders sind fit - und sie sollen alle ihre Einsatzzeiten in den USA bekommen. Nicht mit in den USA dabei sind die verletzten Lea Schüller, Sydney Lohmann und Giulia Gwinn (alle Bayern München), Sara Däbritz und Dzsenifer Marozsan (beide Olympique Lyon) sowie Marina Hegering und Tabea Waßmuth (beide VfL Wolfsburg).