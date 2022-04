Hurkacz verpasst doppeltes Finale - Alcaraz fordert Zverev-Bezwinger Ruud

Hubert Hurkacz kann seinen Titel beim ATP-Masters in Miami nicht mehr verteidigen, er musste sich Carlos Alcaraz geschlagen geben. Dieser trifft im Finale auf den Bezwinger von Alexander Zverev.

Der Norweger Casper Ruud (6) hatte Zverev im Viertelfinale des Turniers mit 6:3, 1:6 und 6:3 in drei Sätzen besiegt, im Halbfinale machte er es weniger spannend und ließ dem Argentinier Francisco Cerundolo beim 6:4, 6:1 keine Chance.

Etwas spannender war da schon das andere Halbfinale zwischen dem Vorjahressieger Hurkacz und dem 18-jährigen spanischen Talent Alcaraz: Der Pole hielt gut dagegen, hatte aber in beiden Tiebreaks beim 6:7 (5:7), 6:7 (2:7) das Nachsehen und verpasst damit die Chance auf gleich zwei Titel. Im Doppel steht er gemeinsam mit dem US-Amerikaner John Isner im Finale.

Jüngster Sieger der Geschichte? - Osaka fordert Swiatek

Alcaraz, der als Nummer 16 der Welt ins Turnier gestartet und vor zwei Wochen in Indian Wells im Halbfinale an seinem Landsmann und Kindheitsidol Rafael Nadal gescheitert war, könnte der jüngste Sieger der Turniergeschichte in Miami werden. Bislang hat der Teenager zwei Titel auf Sand vorzuweisen, 2021 in Umag und 2022 in Rio de Janeiro. Das Finale zwischen Alcaraz und Ruud wird am Sonntag um 19 Uhr deutscher Zeit ausgetragen.

Bereits tags zuvor treffen im WTA-Finale von Miami Naomi Osaka und Iga Swiatek aufeinander, die Partie beginnt ebenfalls um 19 Uhr.