Hummels: "Einstellung und Willen bei uns sind gewachsen"

Mit dem zweiten Auswärtssieg der Gruppenphase nach dem 1:0 bei Newcastle United qualifizierte sich Borussia Dortmund vorzeitig für das Achtelfinale der Champions League. Die Erleichterung war danach groß.

"Ich glaube, wir haben wirklich rundherum ein gutes Spiel gemacht; außer, dass wir vielleicht die Angriffe in der ersten Hälfte nicht wirklich gut ausgespielt haben", meinte Mats Hummels bei "Prime" nach der Partie. "'Greg' hat zu Beginn den Elfmeter gehalten. Dann haben wir es geschafft, das Stadion rauszunehmen mit unserem Ballbesitz. Es war ein hochverdienter Sieg", resümierte der Nationalspieler.

Die große Kulisse im San Siro, die Milan-Coach Stefano Pioli vorher als mitentscheidend beschworen hatte, machte auf die Dortmunder keinen merklichen Eindruck. "Ich habe ihnen gesagt, dass es geil ist, in so einem Stadion Champions League zu spielen. Dass wir uns davon beflügeln, nicht beeindrucken lassen", meinte Routinier Hummels im Hinblick auf seine jüngeren und noch unerfahreneren Teamkollegen.

Bescheidener Hummels lobt neue BVB-Mentalität

Seine eigene starke Leistung als stabiler Abwehrchef der BVB-Defensive ordnete der 34-Jährige bescheiden ein: "Es war ein bisschen zu inkonstant in den letzten vier, fünf Wochen für meinen Geschmack. Ich war mit ein, zwei Spielen nicht einverstanden. Daher bin ich froh, dass auch kleine Ausreißer auch oben stattfinden", so Hummels.

Statt sich selbst, hob der Innenverteidiger lieber das Team hervor. "Wir haben im letzten Jahr zu Recht Kritik bekommen wegen unserer Mentalität. Ich finde aber, dass wir uns das diese Saison nicht groß ankreiden lassen müssen", sagte Hummels. "Große Aussetzer waren eigentlich nur das 0:4 gegen Bayern und das 1:2 in Stuttgart, das auch eher ein 0:4 war, vielleicht noch Paris auswärts. Aber insgesamt sind Einstellung und Willen bei uns gewachsen. Wir sind mittlerweile eine Truppe, die zusammen bereit ist, auf dem Platz zu arbeiten", so der Dortmunder.

Finale um Platz 1 gegen PSG: "Wird ein tolles Spiel"

Was die Borussia noch trennt von den ganz großen Teams? "Es gibt natürlich Spieler auf Platz, die verantwortlich dafür sind, den Ball zu halten oder schneller zu spielen." Etwas, das seine Mannschaft im Vergleich zum letzten Jahr, wie eben in Mailand, auch mittlerweile deutlich besser mache - "wenn auch noch nicht auf Niveau von anderen großen Teams".

Wenn Hummels nach dem Auftritt in Norditalien etwas bedauerte, dann, dass sein Team neben dem vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale nicht gleich auch noch den Gruppensieg perfekt gemacht hatte, weil PSG tief in der Nachspielzeit noch der Ausgleich gegen Newcastle durch einen umstrittenen Handelfmeter gelungen war. Ärgern wollte sich Hummels aber nicht: "Jetzt zu Hause, wenn es nur noch um Platz eins geht - das wird ein tolles Spiel", freute er sich in Anspielung auf die finale Partie der Gruppenphase am Mittwoch (21 Uhr) in zwei Wochen gegen Paris.