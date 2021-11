Hummels: "Antony ist ein super Fußballer, jetzt muss er noch lernen, Sportler zu werden"

Nach dem 1:3 gegen Ajax Amsterdam ging es bei Borussia Dortmund in erster Linie um den Platzverweis für Mats Hummels. Der Innenverteidiger echauffierte sich nicht nur über die Rote Karte - er formulierte auch deutliche Worte in Richtung seines Gegenspielers.

Die Zuschauer im Dortmunder Signal-Iduna-Park hatten ein feines Gespür, nachdem Mats Hummels des Feldes verwiesen worden war. Als der Innenverteidiger schon nach einer halben Stunde den Rasen verlassen musste, da gab es aufmunternden Applaus von den Rängen.

Ein paar Meter hinter der Mittellinie war Hummels in hohem Tempo auf seinen Gegenspieler Antony zugesprintet, dann aber grätschend an ihm vorbeigerutscht. Der Amsterdamer sprang hoch, landete auf Hummels' Bein und rollte sich dann theatralisch ab. Die Rote Karte für Hummels? Vollkommen überzogen, doch Schiedsrichter Michael Oliver schickte den Dortmunder in die Katakomben.

Als der Abwehrspieler die Szene später am DAZN-Mikrofon einordnete, nannte er den Platzverweis "eine absurde Fehlentscheidung" und machte dann seinem Ärger Luft: "Ich habe keine Ahnung, wie man als Schiedsrichter auf angeblichem Champions-League-Niveau auf die Idee kommen kann, Rot zu geben." Oliver, sagte Hummels, habe "das Spiel entschieden, und ich glaube, er weiß es."

Die Schauspielerei meines Gegenspielers sollte man nicht außer Acht lassen. Mats Hummels

Dass der Unparteiische mit seiner Zweikampfbewertung erheblichen Einfluss auf die Partie genommen hat, steht tatsächlich außer Frage. Bis zum Platzverweis hatte der BVB das Spiel dominiert, im zweiten Durchgang rollte dann Angriffswelle um Angriffswelle auf das Dortmunder Tor zu. Der Ausgleich war nur eine Frage der Zeit, in den Schlussminuten kassierte die Borussia auch noch ein zweites und drittes Gegentor.

Hummels lenkt den Blick auf Antony

Hinterher richtete Hummels seinen Blick nicht nur auf Oliver, sondern auch auf Stuart Attwell, den Videoassistenten, der die Entscheidung des Schiedsrichters nicht korrigiert hatte, und auf Antony, der sich nach der Grätsche auf dem Rasen gekugelt hatte. "Die Schauspielerei meines Gegenspielers sollte man nicht außer Acht lassen", sagte Hummels, "das war grob unsportlich." Antony sei "ein super Fußballer", jetzt müsse er "nur noch lernen, Sportler zu werden - dann wird er vielleicht auch noch besser".