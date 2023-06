HSV und Gladbach steigen in die 2. Bundesliga auf

Der Hamburger SV und Borussia Mönchengladbach folgen dem SV 67 Weinberg in die 2. Bundesliga der Frauen. In den Relegationsspielen gegen Viktoria Berlin (HSV) und die SV Elversberg (Mönchengladbach) blieb es am Ende deutlich.

Die Frauen von Borussia Mönchengladbach sind zurück in der 2. Bundesliga. IMAGO/Eibner