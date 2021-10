HSV-Keeper Heuer Fernandes hilft im DFB-Training aus

Einen ungewohnten Gast gab es am Samstagvormittag im Training der Nationalmannschaft zu bestaunen: HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes nahm kurzfristig an der Einheit teil.

Manuel Neuer ist verletzt, Marc-André ter Stegen hütete beim 2:1-Sieg der deutschen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation am Freitagabend gegen Rumänien über 90 Minuten das Tor der deutschen Nationalmannschaft. Somit stand für das Training der deutschen Nationalmannschaft am Samstagmorgen aus dem ursprünglich nominierten Torwarttrio einzig Bernd Leno bereit.

Doch der Arsenal-Keeper musste nicht alleine trainieren, denn er erhielt kurzfristig Unterstützung durch Daniel Heuer Fernandes. Der 28 Jahre alte Torhüter des Hamburger SV half auf dem Trainingsgelände des HSV am Volksparkstadion kurzfristig aus.

"Für eine professionelle Vorbereitung auf das Spiel gegen Nordmazedonien am Montag ist es wichtig, dass wir neben Bernd, der gestern nicht gespielt hat, einen weiteren Torhüter zur Verfügung haben", beschrieb Andreas Kronenberg, der Torwarttrainer der Nationalmannschaft, die kurzfristige Aushilfsaktion von Heuer Fernandes. Kronenberg dankte neben Heuer Fernandes zudem HSV-Torwarttrainer Sven Höh sowie dem U-21-Torwarttrainer beim DFB, Klaus Thomforde, über den der Kontakt zustande gekommen war. "So stellen wir uns die Zusammenarbeit zwischen Nationalmannschaft und Verein vor", lobte Kronenberg.

Heuer Fernandes begann seine Profikarriere beim VfL Osnabrück. über den SC Paderborn und Darmstadt 98 fand er im Sommer 2019 den Weg zum HSV. Bei den Hanseaten avancierte er zum Stammkeeper, in der Saison 2020/21 musste er sich allerdings hinter Sven Ulreich einreihen und kam nur auf drei Pflichtspiele. Nach dem Weggang des Routiniers ist er wieder die Nummer eins zwischen den Pfosten und hütete in dieser Spielzeit in allen Pflichtspielen das HSV-Tor. Heuer Fernandes kann auch schon auf internationale Erfahrung zurückblicken, zwischen 2012 und 2015 hütete der in Bochum geborene Keeper sechs Mal das Tor der portugiesischen U-21-Auwahl.

Heuer Fernandes: "Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich möchte mich beim DFB und HSV bedanken"

"Das ist natürlich schon etwas kurios (schmunzelt), aber als die Anfrage gekommen ist, musste ich natürlich nicht lange überlegen", wird Heuer Fernandes auf der HSV-Website zitiert. "Auch wenn es nur eine Trainingseinheit gewesen ist, ist es natürlich etwas Besonderes, im Kreise der Nationalmannschaft zu sein. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich möchte mich beim DFB und HSV bedanken."