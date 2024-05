HSG Bensheim/Auerbach holt serbische Nationalspielerin

Die HSG Bensheim/Auerbach verpflichtet zur neuen Saison eine serbische Nationalspielerin. Sie soll Dionne Visser am Kreis ersetzen und kommt von einem Liga-Konkurrenten zu den "Flames".

Der südhessische Handball-Bundesligist hat Edita Nukovic vom Liga-Konkurrenten SV Union Halle-Neustadt verpflichtet. Die serbische Nationalspielerin unterschrieb einen Einjahresvertrag mit Option für eine weitere Saison, teilte Bensheim/Auerbach mit.

"Schon etwas länger auf dem Zettel"

"Es ist uns gelungen die Position neben Isi wieder sehr gut zu besetzen. Edita haben wir schon etwas länger auf dem Zettel stehen und können jetzt Vollzug melden, worüber ich mich sehr freue. Wir haben wieder ein sehr starkes Kreisläufer-Team, mit zwei unterschiedlichen Typen. Ich glaube, dass sich beide sehr gut ergänzen", so Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm.

Ahlgrimm betont: "Jeder, der Edita im letzten Heimspiel gegen Halle gesehen hat, konnte sich von ihrem Können überzeugen. Sie war da eine der besten Spielerinnen der Wildcats und hat fünf Tore am Kreis gemacht. Für mich ist der Weg von Edita noch lange nicht zu Ende und ich sehe, dass da ganz viel Potenzial vorhanden ist. Ich freue mich, dass sie sich für uns entschieden hat, um mit uns nächstes Jahr den Weg gemeinsam zu gehen."

"Ich habe mich die letzte drei Jahre in Deutschland bei den Wildcats sehr wohl gefühlt. Da habe ich sehr liebe Leute kennengelernt und meine Zeit in Halle genossen. Jetzt ist es an der Zeit für mich eine neue Herausforderung anzunehmen. Ich will in Bensheim meine nächsten Schritte in meiner Karriere machen. Ich freue mich riesig, ein Teil der Flames-Mannschaft zu werden und zusammen mit ihr eine super Atmosphäre bei den Heimspielen erleben zu dürfen", so Edita Nukovic zu ihrem Wechsel.

Abschied von Jill Kooij und Sophia Ewald

Verlassen werden die Flames hingegen auf eigenen Wunsch die beiden Kreisläuferinnen Jill Kooij und Sophia Ewald, teilte der Verein mit. Ewald wechselte 2020 in die Jugend der HSG Bensheim/Auerbach und war Stammspielerin der Junior-Flames. Zusätzlich wurde sie diese Saison mit einem Bundesligavertrag ausgestattet.

Jill Kooij hatte ihre Handball-Karriere eigentlich schon beendet und stand in ihrer niederländischen Heimat fest im Berufsleben. Nachdem bei den Flames alle drei Kreisläuferinnen verletzungsbedingt ausgefallen waren, sagte Jill Kooij Anfang Februar spontan ihre Unterstützung zu und feierte am 7. Februar 2024 ihr Debüt bei den Flames.

Da Jill Kooij wieder ins Berufsleben zurückkehren wird und Sophia Ewald den Verein verlässt, wird Edita Nukovic zusammen mit Isabell Hurst das Kreisduo der Flames für die neue Saison bilden.