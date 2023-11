Horsch kritisiert: "Gegen Frankfurt reicht das nicht"

Beim Blick auf die Tabelle ist Werder Bremen der große Verlierer Spieltages. Nach der 0:1-Heimniederlage am Montagabend gegen Eintracht Frankfurt rutschte Werder auf Platz neun ab.

In der Vorwoche belegte die Mannschaft von Trainer Thomas Horsch noch Platz fünf. Mit Frankfurt, dem 1. FC Köln, der SGS Essen und dem SC Freiburg sind gleich vier Klubs an Werder vorbeigezogen. Aber die Tabelle ist nach sechs Spieltagen noch dicht beieinander. Werder Bremen (7 Punkte) und die TSG Hoffenheim, die aktuell Platz drei belegt, trennen nur vier Punkte.

Auf dem Platz 11 des Weserstadions wurde am Montagabend aber deutlich, dass den Gastgeberinnen für die obere Tabellenhälfte noch die Reife fehlt. "Wir müssen uns mit Ball verbessern und gegen einen Champions-League-Teilnehmer die Ruhe am Ball behalten. Wir hatten in der ersten Halbzeit zu viele Ballverluste, sind zu oft hinterhergelaufen. Das ist das Problem", kritisierte Thomas Horsch. "Wir können mithalten und lassen keine Großzahl an Torchancen zu. Wir haben es gegen andere Mannschaften schon geschafft, dass wir unser Spiel durchgedrückt haben, aber gegen Frankfurt hat es eben nicht gereicht."

Den Gästen reichte vor 1567 Zuschauern - darunter auch Britta Carlson, die Co-Trainerin der Nationalmannschaft - eine solide Leistung, um aus Bremen drei Punkte mitzunehmen. Die Hanseatinnen präsentierten sich nicht mutig genug, boten zu wenig Überraschendes, um die stabile Frankfurter Defensive mal in Verlegenheit zu bringen. Eine zwingende Torchance konnte sich Werder in 90 Minuten nicht erarbeiten. "Wir gehen nicht mit einem Strahlen vom Platz, aber auch nicht traurig. Ich bin unzufrieden, weil wir keinen Punkt geholt haben, aber ich kann das schon einordnen", sagte Horsch.

Schon elf Treffer: Bremen liegt über dem Schnitt von 2022/23

Am kommenden Samstag um 12 Uhr gastiert Werder beim Tabellen-Nachbarn RB Leipzig. Der Aufsteiger hat erst drei Punkte auf der Habenseite und die deutlich schlechtere Tordifferenz als Bremen, das in sechs Saisonspielen schon elfmal getroffen hat - und damit deutlich über dem Schnitt des Vorjahres liegt: Am Ende der Saison 2022/23 konnte Werder in 22 Partien lediglich 16 Treffer verbuchen.