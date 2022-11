Hopp verpasst die WM - Van Gerwen schafft Neun-Darter

Eine deutsche Darts-Hoffnung ist bei der WM zum Jahresende in London nicht dabei. Als Topfavorit gilt Michael van Gerwen.

Tiefschlag für die einstige große Darts-Hoffnung in Deutschland: Max Hopp ist beim letzten Qualifikationsturnier für die WM gescheitert, der 26-Jährige aus Idstein wird den Saisonhöhepunkt im Londoner Alexandra Palace (15. Dezember bis 3. Januar) wie im Vorjahr somit verpassen. Damit verliert Hopp auch seine Tourkarte, die Spielberechtigung für die meisten Events des Weltverbandes PDC.

Nur noch 75. der Weltrangliste

Der Junioren-Weltmeister von 2016 schied beim Turnier in Barnsley, bei dem die letzten drei WM-Tickets vergeben werden, nach dem 4:6 gegen den Engländer Ryan Joyce bereits in der ersten Runde aus. Noch am Samstag hatte Hopp im Finale beim Qualifikationsevent für westeuropäische Profis die Weltmeisterschaft nur knapp verpasst.

Nach schwachen Leistungen ist der achtmalige WM-Teilnehmer Hopp auf Rang 75 der Weltrangliste zurückgefallen. In diesem Jahr war er nur bei einem der neun Major-Turnieren dabei. Zwischenzeitlich gewann der "Maximiser" zweieinhalb Monate lang kein Spiel auf der Tour. Bei der Qualifying-School im nordrhein-westfälischen Kalkar (9. bis 15. Januar) kann sich Hopp die Tourkarte wieder zurückholen.

Van Gerwen gewinnt letztes Major-Turnier vor WM

Der langjährige Primus Michael van Gerwen fährt derweil in absoluter Topform zur WM. Der Niederländer mit dem Spitznamen "Mighty Mike" gewann am Sonntagabend die Players Championship Finals in Minehead, die als letzter Ally-Pally-Gradmesser gelten.

Im Finale gegen Ex-Weltmeister Rob Cross gelang van Gerwen beim klaren 11:6-Sieg sogar ein Neun-Darter, bei dem die Punktzahl von 501 mit neun Würfen auf null gestellt wird. Neben van Gerwen sind der Weltranglistenerste Gerwyn Price (Wales) sowie der schottische Titelverteidiger Peter Wright die Favoriten bei der WM.