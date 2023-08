Hopfen pessimistisch: "Der deutsche Fußball ist abgehängt"

Bei der Frauen-WM erlebte der deutsche Fußball den nächsten empfindlichen Rückschlag. Während DFB-Präsident Bernd Neuendorf keine EM-Negativstimmung erwartet, gibt es auch pessimistischere Stimmen.

Für Donata Hopfen ist das frühe WM-Aus der deutschen Frauen-Nationalmannschaft Teil einer größeren Negativentwicklung beim DFB. Und die ehemalige DFL-Chefin glaubt nicht an schnelle Besserung.

"Ich hätte mich so gefreut, wenn die deutschen Frauen einen Durchmarsch bei der WM gemacht hätten. Das 6:0 war ein so guter Start und das Team hätte es so verdient gehabt. Dennoch zeigt sich jetzt wieder: Der deutsche Fußball ist abgehängt und braucht dringend Veränderung - neue Ideen, Offenheit für moderne Impulse und Angänge", schrieb Hopfen im sozialen Netzwerk LinkedIn. "Und trotzdem ist das Gefühl, dass es weiter so gehen wird wie bisher."

Nach dem erneuten WM-Debakel der Männer in Katar und dem ebenso frühen Aus der U 21 bei der EM im Sommer befürchtet DFB-Präsident Bernd Neuendorf dennoch keine negativen Auswirkungen auf die Heim-EM 2024. "Ich glaube, diese Vorfreude wird ganz sicher kommen", sagte Neuendorf im ZDF. "Wir brauchen Erfolgserlebnisse, wir brauchen Siege. Aber grundsätzlich: Dass die Menschen sich freuen auf diese Europameisterschaft, das kann man an verschiedenen Dingen ablesen." Neuendorf verwies dazu unter anderem auf die vielen Volunteers für die EM.

" ... sonst wird aus dem erhofften Sommermärchen ein Sommergrusel"

"Ich bin ganz zuversichtlich, dass wir diese Euphorie schaffen, dass die kommt", so Neuendorf, der Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg noch am Donnerstag das Vertrauen ausgesprochen hatte. Dennoch sei es wichtig, nicht nur auf Ereignisse rund um diese EM zu gucken, "die Freude auslösen können" - entscheidender Faktor sei auch der sportliche Erfolg.

"Hoffentlich", so schloss Hopfen nicht zuletzt in Neuendorfs Richtung ihren Beitrag, "wachen die Verantwortlichen in Fußballdeutschland vor der EM 2024 im eigenen Land auf, sonst wird aus dem erhofften Sommermärchen ein Sommergrusel." Hopfen hatte ihr Amt an der DFL-Spitze Ende 2022 nach nur einem Jahr wieder räumen müssen.