Homburg verpflichtet "Perspektivspieler" Hummel

David Hummel verlässt Sonnenhof Großaspach und schließt sich dem FC 08 Homburg an. Der Mittelstürmer erhält einen Vertrag bis 2023.

Die Planungen für die kommende Saison schreiten in Homburg voran. Mit Mittelstürmer David Hummel verpflichtete der Regionalligist ein Nachwuchstalent, das bereits Regionalligaerfahrung mitbringt. "David ist ein junger Perspektivspieler mit unheimlich hohem Entwicklungspotenzial", beschreibt Trainer Timo Wenzel die Neuverpflichtung in der Pressemitteilung.

Der Coach führt aus: "David wird unser Offensivspiel absolut bereichern. Um sich weiterzuentwickeln, ist er bei uns sehr gut aufgehoben." Besonders die Laufbereitschaft und Schnelligkeit des 20-Jährigen haben Wenzel überzeugt.

2016 wechselte Hummel vom SSV Reutlingen in die Nachwuchsabteilung des VfB Stuttgart, ehe er sich im vergangenen Sommer Großaspach anschloss. In der zurückliegenden Regionalligasaison machte er in 31 Spielen mit sechs Toren und drei Vorlagen auf sich aufmerksam. Hummel lief auch bereits für die deutsche U-15- und U-17-Nationalmannschaft auf.