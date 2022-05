Homburg holt Steinmetz vom FCN in die Heimat zurück

Der zweite Zugang des FC 08 Homburg für die kommende Saison steht fest. Der Neue ist ein alter Bekannter.

Rechtsverteidiger Tim Steinmetz ist in Homburg geboren und kehrt im Sommer in seine Heimatstadt zurück: Der 21-Jährige verlässt die zweite Mannschaft des 1. FC Nürnberg und unterschreibt beim FC 08 einen Zweijahresvertrag.

Steinmetz ist nach Lukas Hoffmann, ebenfalls ein echter Homburger, der zweite Neuerwerb der Saarländer für die Spielzeit 2022/23. Schon sein Onkel Carsten Steinmetz lief um die Jahrtausendwende für den FC 08 auf.

Beim FCK in der Jugend

Steinmetz' Weg führte ihn über den SV Kohlbachtal zum 1. FC Kaiserlautern, wo er in neun Jahren verschiedene Jugendmannschaften durchlief. 2016 schloss er sich der SV Elversberg an (U 19, U 23), bevor es 2020 zum Club ging. Für die Franken kam er zu 37 Einsätzen in der Regionalliga Bayern.

"Tim ist ein junger, dynamischer Spieler, der in Nürnberg eine gute Ausbildung genossen hat und jetzt in Homburg in eine Herrenmannschaft mit vielen erfahrenen Spielern kommt. Er zeichnet sich durch seine Schnelligkeit und ein gutes Eins-gegen-Eins-Verhalten aus und ist ein Spieler, der die 90 Minuten durchmarschiert", blickt FCH-Coach Timo Wenzel der Neuverpflichtung entgegen.

Steinmetz selbst freut sich, "wieder in meiner Heimat zu sein und gleichzeitig hier beim FCH guten Fußball spielen zu können. Ich möchte mich in Homburg weiterentwickeln und mich so in einer Herrenmannschaft etablieren."