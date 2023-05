Homburg schlägt Auersmacher und zieht in den DFB-Pokal ein

Der FC 08 Homburg wird als drittes saarländisches Team am DFB-Pokal teilnehmen. Gegen den Oberligisten SV Auersmacher war bereits zur Pause fast alles klar.

Ein Kuriosum war es, das den FC 08 Homburg und den SV Auersmacher am Dienstag im saarländischen Landespokal zusammenbrachte. Denn eigentlich war die Pokalsaison für die beiden Mannschaften nach dem Halbfinal-Aus beendet gewesen. Gegen Saarbrücken und Elversberg hatten beide Kontrahenten jeweils nach der Verlängerung das Nachsehen gehabt. Auersmacher mit 1:3 gegen den Zweitligaaufsteiger, Homburg mit 2:3 gegen den FCS, der so knapp an der Aufstiegsrelegation vorbeigeschrammt war.

Vorentscheidung schon vor der Pause

Da jedoch beide Finalisten bereits aufgrund ihrer Platzierung in der 3. Liga für die erste Runde des DFB-Pokals qualifiziert waren, trafen Homburg und der Jugendklub Jonas Hectors im Saarbrücker Stadion Kieselhumes erneut aufeinander, um den Startplatz unter sich auszuspielen.

Am Fuße des Eschbergs legte Homburg dabei los wie die Feuerwehr und ging bereits in der zweiten Minute sehenswert durch einen Fallrückzieher Matuwilas in Führung. Zwei weitere Treffer durch Gerezgiher (28.) und Hoffmann (41.) krönten eine starke erste Halbzeit, nach der die Partie bereits vorentschieden war.

Zwar kamen die Auersmacher mit Schwung aus der Kabine und verkürzten durch Schley zwischenzeitlich auf 1:3 (54.), eine echte Aufholjagd des Oberligisten wollte trotz guter Möglichkeiten aber nicht mehr gelingen. Stattdessen legte der FCH eine knappe Viertelstunde vor Schluss nochmal nach und machte in Person von Hummel (76.) die DFB-Pokal-Teilnahme perfekt.