Holzweiler-Ersatz: Kleinsorge stürmt für Essen

Marius Kleinsorge wechselt auf Leihbasis von Drittligist 1. FC Kaiserslautern zu West-Regionalligist Rot-Weiss Essen, wie beide Klubs am Montag mitteilten.

107 Spiele (18 Tore) hat Kleinsorge bislang in der 3. Liga absolviert. Nach seinem Wechsel im Sommer 2020 vom SV Meppen zum FCK waren es 17 Drittliga-Partien für die Roten Teufel, nur vier - davon drei Kurzeinsätze - waren es in der laufenden Spielzeit. Nun geht es für den 26-Jährigen zunächst wieder zurück in die Regionalliga. Dort soll er auf Leihbasis bis zum Saisonende Rot-Weiss Essen zum lang ersehnten Aufstieg helfen.

„Da wir voraussichtlich noch bis Saisonende auf Kevin Holzweiler verzichten müssen, wollten wir auf der offensiven Außenposition noch einmal aktiv werden", begründete RWE-Sportdirektor Jörn Nowak die Verpflichtung von Kleinsorge. Zudem kenne RWE-Trainer Christian Neidhart "Marius sehr gut und weiß um seine Qualitäten, Marius selbst brennt auf mehr Einsatzzeit. Seine Leihe ist für beide Seiten eine Win-Win-Situation", wie Nowak betont.

Das sieht auch Neidhardt so, der mit Kleinsorge lange "in Meppen sehr erfolgreich zusammengearbeitet" hat. So war der Kleinsorge "in der Aufstiegssaison einer der treibenden Offensivkräfte. Er ist ein Spieler, der sich immer voll reinhaut und der sicherlich beweisen will, dass er zuletzt in Kaiserslautern zu Unrecht wenig Einsatzzeit erhalten hat. Ich bin davon überzeugt, dass Marius uns mit seinem Tempo und seinen Abschlussqualitäten sehr gut tun wird."

Rot-Weiss Essen: Grotes Suspendierung hat Bestand