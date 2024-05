Holzer verlässt die DEL und wechselt nach Österreich

Es hatte sich in den vergangenen Wochen angebahnt und ist doch überraschend: Der deutsche Ex-NHL-Spieler Korbinian Holzer wechselt aus der DEL nach Österreich und unterschrieb einen Vertrag bei den Graz 99ers.

Der 36-jährige Abwehrspieler war 2021 nach zehn Jahren in Nordamerika mit insgesamt 211 NHL-Spielen für die Toronto Maple Leafs, Anaheim Ducks und Nashville Predators und einem Jahr bei Avtomobilist Yekaterinburg in der KHL zurück nach Deutschland zu den Adler Mannheim gewechselt. Für Deutschland nahm Holzer zudem an zwei Olympischen Spielen und sieben A-Weltmeisterschaften teil.

Nach drei Jahren für die Kurpfälzer sucht der defensivstarke und physisch spielende Verteidiger nun noch einmal eine "neue Herausforderung", wie Holzer angesichts seiner Verpflichtung durch das Team aus der Steiermark am Donnerstag erklärte. "Die Mannschaft wurde eigentlich komplett auf den Kopf gestellt, es gibt einige Neuzugänge. Auf dem Papier wird das Team, was die Namen betrifft, sehr, sehr gut sein", so der Rechtsschütze weiter.

Sportdirektor lobt "Stabilität" und "Persönlichkeit"

Der Grazer Sportdirektor Philipp Pinter meinte zu den Beweggründen für die Verpflichtung des ehemaligen deutschen Nationalspieler: "Korbinian gibt uns in der Abwehr die notwendige Stabilität und die physische Komponente, die wir zuletzt gesucht haben. Er kann harte Hits fahren, sich vorne einbinden und ist enorm wichtig für das Unterzahlspiel und jeglichen Defensivaktionen. Bei ihm sticht aber vor allem seine starke Persönlichkeit heraus. Er ist ein absoluter Leader, geht immer voran und spielt sehr leidenschaftlich."

Mit dem Slowenen Rok Ticar steht in Graz ein weiterer ehemaliger DEL-Spieler unter Vertrag. Der 35-jährige Mittelstürmer spielte zwischen 2011 und 2014 erst bei den Krefeld Pinguinen und dann zwei Jahre bei den Kölner Haien, zu denen er 2019 noch einmal für wenige Monate zurückkehrte.