Hol den UEFA EURO-Pokal in Dein Vereinsheim!

Dein Verein feiert Erfolge und hat schon einige Trophäen in der Vitrine? Aber ein Pokal fehlt noch in der Reihe?!

Hisense, offizieller Partner der UEFA EURO 2024™, macht das Unmögliche möglich und bringt den Original UEFA Euro-Pokal in Dein Vereinsheim.

Am 1. Juni 2024 könnte es wahr werden: Kurz vor dem Start der UEFA EURO 2024 in Deutschland steht der Pokal bei Euch. Ihr seid ihm so nah wie nie und könnt ganz besondere Teamfotos schießen. Wenn das kein Grund für eine spontane Vereinsfeier ist: Ladet Freunde und Familien an diesem Tag ein. Schließlich sollen alle sehen, zu was Euer Verein fähig ist.

Und dann kommt Ihr auch noch ganz groß raus! Denn kicker ist live vor Ort und wird über Euren Verein und diesen einmaligen Tag auf kicker.de berichten.

So könnt Ihr Euch bewerben:

Als führender Hersteller von Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräten weiß Hisense, wie wichtig brillante Technik ist. Das gilt auf und neben dem Platz! Zeigt uns Eure brillantesten Spielmomente. Zeigt Eure spektakulärste Spielaktion, das absolute Traumtor oder die größte Rettungstat Eures Keepers. Kurzum: Der brillanteste Moment der Saison!

Dreh ein kurzes Video, poste es bei Instagram, vertagge @hisense_germany und verwende den Hashtag #HisenseTrophyDay

Schreib noch ein gutes Argument dazu, warum der UEFA Euro-Pokal für einen Tag in Deinem Vereinsheim stehen sollte und schon geht’s los.

Das Hisense-Team wählt unter allen Bewerbungen einen Verein aus und kontaktiert den Gewinner oder die Gewinnerin via Direct Message. Teilnahmeschluss ist der 23. Mai 2024 um 23.59 Uhr.