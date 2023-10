Historisches 5:9 in Tschechien: Zlins Trainer denkt an Rücktritt

In der tschechischen Liga fielen am Samstag erstmals 14 Tore in einem Spiel. Dieser Allzeit-Rekord hatte jedoch nicht nur mit den schwachen Abwehrreihen zu tun.

Es ist ein Bestwert, ein Rekord, eine Unglaublichkeit. Für Zlin und Mlada Boleslav. Beide Teams spielen in Tschechiens erster Liga eine eher untergeordnete Rolle. Während Zlin derzeit mit nur sechs Punkten den letzten Platz belegt, stand Mlada Boleslav vor dem zwölften Spieltag zumindest auf Rang 7. Doch als beide Teams nun am Wochenende aufeinandertrafen, bekam die Partie eine ganz andere Bedeutung. Eine historische.

Mit 2:1 hatte der Tabellenletzte zur Halbzeit geführt und die Hoffnung gehegt, in einem wichtigen Spiel zumindest zu punkten. Dann bekam die Partie jedoch eine ungeahnte Wendung, elf Tore fielen binnen 45 Minuten, eine Quote, die noch keine Begegnung in der tschechischen Liga aufwies.

5:9 hieß es am Schluss, ein Ergebnis, das es in der höchsten tschechischen Klasse noch nie gegeben hat. "So etwas habe ich noch nie erlebt", sagte Daniel Marecek, "aber das gilt wohl für jeden." Zwei Tore hatte der Mittelfeldspieler von Mlada Boleslav selbst zu diesem Spektakel beigetragen, das in dieser Form selbst beim Eishockey außergewöhnlich wäre.

Rücktritt? "Vielleicht morgen"

"So etwas passiert wohl nur einmal in 100 Jahren", sagte Marek Kulic, Mlada Boleslavs Trainer. Der Coach hatte zwei Mannschaften gesehen, die ihre Defensive zeitweise komplett vernachlässigten und ihre Torhüter zeitweise wie Amateure dastehen ließen. Weder Matej Rakovan noch Matous Trmal konnten das Debakel verhindern, beide ließen fast jeden Schuss, der auf sie kam, passieren. Ersterer, Zlins Keeper, legte dem Gegner einen Treffer sogar auf.

Pavel Vrba, musste die Niederlage nun erst einmal sacken lassen. "Vielleicht morgen", antwortete Zlins Trainer auf die Frage, ob r nach der Pleite seinen Rücktritt anbieten würde. "Darüber muss sich ohnehin das Präsidium Gedanken machen." Es gehe um die Frage, welchen Weg der Klub in Zukunft gehen wolle. Wenn es so weitergeht, wird er wohl im Abstieg enden - selbst wenn das Team, wie es aktuell aussieht - hinter seinem Coach steht.