Historischer Deal: Baseball-Superstar Ohtani wählt die Dodgers

Superstar Shohei Ohtani wechselt - für eine historische Gehaltssumme - zu den Los Angeles Dodgers. Das erklärte der Japaner am Samstag in den Sozialen Medien.

Verdient in den nächsten 10 Jahren künftig 700 Millionen Dollar: Shohei Ohtani. IMAGO/ZUMA Press

"Ich habe mich entschieden, die Dodgers als mein nächstes Team zu wählen", meinte Ohtani am Samstag bei Instagram. Zuvor hatte es wochenlange Spekulation um seinen künftigen Arbeitgeber gegeben, nachdem sein Vertrag bei den Los Angeles Angels ausläuft. Die Chicago Cubs, Toronto Blue Jays, New York Yankees und San Francisco Giants galten im Wettbieten um den 29-Jährigen ebenfalls als heiße Kandidaten.

"Bei allen Fans und allen Beteiligten in der Baseballwelt entschuldige ich mich dafür, dass ich so lange gebraucht habe, um eine Entscheidung zu treffen", schrieb Ohtani in seiner Erklärung. Bis zum letzten Tag seiner Spielerkarriere wolle er fortan "nicht nur für die Dodgers, sondern auch für die Baseballwelt" vorangehen.

Auf den Spuren der Größten aller Zeiten

Ohtani hatte die MLB seit seinem Wechsel zu den Angels 2018 im Sturm erobert. Seine besondere Fähigkeit: Sowohl im Pitchen als auch im Schlagen verfügt der Asiate über außergewöhnliches Können, kann also gleich zwei Positionen herausragend ausfüllen. Dies brachte ihm längst Vergleiche unter anderem mit der US-Baseball-Ikone Babe Ruth ein.

Ohtani hatte im Sommer einen Bänderriss im rechten Arm erlitten und die Saison aus diesem Grund verletzungsbedingt abbrechen müssen - und wird zumindest eine seiner beiden Rollen auf dem Baseball-Feld daher wohl erst 2025 wieder übernehmen können.

Trotz der Verletzung wurde er zuletzt zum MVP der American League gekürt und war damit der erste Spieler, der diese Auszeichnung gleich zweimal einstimmig erhalten hat. Seine Angels verpassten dennoch die Play-offs.