Hingst verlässt den DFB - Voller Fokus auf Viktoria-Frauen

Ariane Hingst wird den DFB mit sofortiger Wirkung verlassen, um bei den Frauen des FC Viktoria 1889 Berlin die Aufgabe der Geschäftsführerin Sport zu übernehmen.

Im Sommer 2021 begann Ariane Hingst als Assistenztrainerin bei den deutschen U-19-Juniorinnen, nachdem sie zuvor insgesamt fünfeinhalb Jahre als Co-Trainerin bei den Frauen des VfL Wolfsburg tätig gewesen war. Bereits während ihrer Zeit beim DFB setzte sich die 43-Jährige besonders für die Förderung und Professionalisierung des Frauenfußballs in Berlin ein. Hingst gehört zum Gründungsteam der ausgegliederten 1. Frauenmannschaft des FC Viktoria 1889 Berlin, die in den kommenden fünf Jahren in die Bundesliga gelangen will.

Der erste Schritt ist gemacht: Viktoria sicherte sich am vergangenen Sonntag vorzeitig den Titel in der Regionalliga Nordost und spielt am 11. und 18. Juni die Relegation gegen den Hamburger SV um den Aufstieg in die 2. Liga. Und auch im Hintergrund tut sich was, Viktoria stockt die Geschäftsführung auf. Neben der bisherigen Geschäftsführerin Lisa Währer übernimmt die zweimalige Weltmeisterin Hingst den sportlichen Bereich als neue Geschäftsführerin, wie Viktoria am Freitag mitteilte.

"Es ist erstaunlich, was wir alles geschafft haben, seit wir im vergangenen Jahr das Projekt mit FC Viktoria Berlin gestartet haben: Begeisterung auf der Tribüne und den Gewinn der Meisterschaft", sagte Hingst, die in ihrer neuen Rolle über Transfers und Trainerstab entscheidet.

Behringer assistiert Peter

Hingst hat 174 Länderspiele bestritten, war zweimal Weltmeisterin (2003 und 2007), viermal Europameisterin (1997, 2001, 2005 und 2009) und gewann drei olympische Bronzemedaillen (2000, 2004 und 2008). Beim DFB wird man sie "vermissen", sagte Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften: "Ari hat im Trainer*innenteam die Spielerinnen nicht nur mit ihrer ausgeprägten Fußballfachkompetenz weiterentwickelt. Sie hat auch immer authentisch vermittelt, was man als Spielerin benötigt, um dauerhaft den Durchbruch zu schaffen."

Bis zum Saisonende und damit auch bei der Europameisterschaft in Belgien (18. bis 30. Juli 2023) wird Ex-Nationalspielerin Melanie Behringer, derzeit Co-Trainerin der U-16-Juniorinnen, die U-19-Frauen als Assistenztrainerin begleiten und so das Team von Chefcoach Kathrin Peter komplettieren.