Hilbert holt völlig überraschend Silber über die 50 km Gehen

Jonathan Hilbert hat über die Langdistanz im Gehen völlig überraschend die Silbermedaille gewonnen.

Hilbert war der erste deutsche Geher seit 29 Jahren, der eine olympische Medaille gewann. Der 26-Jährige von der LG Ohra musste sich in Sapporo in 3:50:44 Stunden nur dem Polen Dawid Thomala (3:50:08) geschlagen geben. Bronze ging an den Kanadier Evan Dunfee (3:50:59), der in Rio de Janeiro 2016 auf Rang vier gelandet war.



Die letzte deutsche Medaille hatte der heutige Bundestrainer Ronald Weigel 1992 in Barcelona mit Bronze über die 50 km geholt.

Die beiden weiteren deutschen Starter Carl Dohmann aus Baden-Baden und Nathaniel Seiler (Bühlertal) kamen mit einigem Rückstand als 27. beziehungsweise 36. ins Ziel.