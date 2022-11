Hightech auf drei Kanälen

Nur MagentaTV berichtet bei der Fußball-WM in Katar von allen Spielen live. Ein echter Kraftakt. Der kicker hat hinter die Studio-Kulissen geschaut.

Ein altes ehemaliges Ziegelwerk aus roten Backsteinen ist die Heimat des WM-Teams von "MagentaTV" - über 200 Kolleginnen und Kollegen arbeiten hier täglich im Schichtdienst. Geht man in das Gebäude in Ismaning bei München hinein, erwartet einen Hightech vom Feinsten: Vor allem das nagelneue TV-Studio besticht durch seine Größe. Allein der aus 500 LED-Lampen bestehende Screen hinter dem Expertentisch misst rund 116 Quadratmeter.

An WM-Spieltagen bis zu 14 Stunden live

Mit einem Zusammenspiel von Realität und virtuellen Erweiterungen können so imposante Bilder erzeugt und die TV-Zuschauer virtuell an verschiedene andere WM-Standorte versetzt werden. Ein Stockwerk weiter oben, in der Regie, wird alles gelenkt. Hier stehen den Regisseuren insgesamt 48 Bildquellen zur Verfügung, die sie entsprechend kanalisieren müssen. Von Ismaning aus strahlt der Bezahlsender sein WM-Programm aus - und das hat es in sich: An WM-Spieltagen wird bis zu 14 Stunden live gesendet - von 9 bis 23 Uhr.

Tim Ahlfeld, Florian Gogel und Alexander Dechant stehen an solchen Tagen mächtig unter Strom: Das Trio arbeitet für Thinxpool, der inhaltlich verantwortlichen Produktionsfirma für die WM 2022 - Thinxpool kooperiert wiederum eng mit PlazaMedia als technischem Dienstleister und FortyTen als WM-Koordinator für MagentaTV. "Wir wollen die Inhalte so vielfältig wie möglich gestalten und ganz individuell auf die spielenden Teams eingehen", sagt Ahlfeld.

Experten für verschiedene Länder

So sind neben den Top-Experten Michael Ballack, Fredi Bobic und Tabea Kemme vereinzelt Länder-Kenner im Einsatz und geben ihr Spezialwissen an das Publikum weiter: wie etwa Weltmeister und Japan-Experte Guido Buchwald beim Spiel der DFB-Elf gegen die Asiaten oder der Ex-Bremer Naldo beim Spiel seiner Brasilianer gegen Serbien. "Darüber hinaus wollen wir ganz gezielt auf die verschiedenen Generationen vor den Bildschirmen eingehen und den Fußball zum Familienerlebnis machen", sagt Ahlfeld.

Gen Z: Die Brüder Pascal (am Tisch links) und Marcel Gurk bieten mit ihrer "Reaction Show" Inhalte für junge Fans. Magenta

Dies macht "Magenta TV" mit einem neuartigen Angebot von drei verschiedenen WM-Kanälen in UHD: Auf Kanal 1 läuft das klassische Programm für den Mainstream, auf Kanal 2 können Taktikfans bereits während des Spiels auf Live-Analysen von Fachleuten wie dem ehemaligen Bundesliga-Trainer Manuel Baum zugreifen, und Kanal 3 geht mit einer interaktiven "Reaction Show" und den beiden moderierenden Influencer-Brüdern Pascal und Marcel Gurk gezielt auf die Interessen der jungen Generation Z ein.

Ein solches Programm erfordert viel Personal und Expertise - und so wimmelt es im "Magenta-TV-Dorf" nur so von Ex-Profis, Moderatoren, Kommentatoren und Social-Experten.

Mir ist wichtig, dass auch die Oma zu Hause versteht, was ich sage Fredi Bobic, TV-Experte

Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic ist als einer der Hauptexperten insgesamt siebenmal während der WM im Einsatz. Zusammen mit Ballack und Kemme analysiert er auch die deutschen Spiele. "In meiner Rolle als TV-Experte ist es mir wichtig, dass auch die Oma zu Hause versteht, was ich sage. Da darf man bei der Analyse nicht zu viele Fachbegriffe verwenden", sagt der 51-Jährige. Zusammen mit den anderen Experten und Moderatoren schaut er in einer Sofaecke neben dem Studio die Spiele, die es im Anschluss vor der Kamera zu analysieren gilt. "Natürlich profitiere ich da von meiner Erfahrung als Spieler und Funktionär. Bei solchen Tätigkeiten bekomme ich immer wieder neue Informationen über Spieler, die auch für meinen Job nützlich sind", sagt Bobic.

Kompetenz: Michael Ballack, Fredi Bobic und Tabea Kemme sind die Top-Experten. Magenta

Seine Kollegin Tabea Kemme ist so etwas wie der WM-Shootingstar im Magenta-TV-Lager - allerorts schwärmt man von ihren fundierten Auftritten vor der Kamera. Empfindet die Ex-Nationalspielerin dabei Druck? "Ehrlich gesagt, nein. Ich vermittle nur meine Erfahrungen auf dem Platz weiter und versuche, mich nicht zu verstellen."

So interessiert sich die Olympiasiegerin von 2016 bei den WM-Begegnungen vor allem auch dafür, was diejenigen Spieler tun, die sich nicht in Ballnähe befinden. "Daran erkennt man die taktische Disziplin einer Mannschaft." Im Hintergrund läuft das Gruppenspiel zwischen Uruguay und Südkorea. Keine Tore - aber taktisch könne man aus einer solchen Partie viel rausziehen.

Taktikfuchs: Moderator Jan Henkel erklärt die Laufwege und Systeme der WM-Mannschaften. Magenta

Umfassende Taktikanalysen

In einem kleinen Zimmer mit vielen Bildschirmen und dem Schild "Analyse" an der Tür bereiten währenddessen Manuel Baum und Moderator Jan Henkel eine Spielanalyse vor. Es wird intensiv und wild gestikulierend über das Abwehrverhalten der Südkoreaner gesprochen. "Wir versuchen immer, anhand der vorherrschenden Taktik beider Mannschaften in die Zukunft zu schauen und zu prognostizieren, was passieren wird, wenn beide Systeme aufeinandertreffen. Das ist wie ein Strategiespiel", erklärt Baum, der spürbar dafür brennt, sein geballtes Taktikwissen weiterzugeben.

Wenige Meter weiter kommt Marco Hagemann aus einer Kabine. Er hat gerade das Spiel Schweiz - Kamerun kommentiert. In mühevoller Kleinstarbeit hat er vorher auf drei DIN-A4-Blättern alle wesentlichen Informationen und Aufstellungen zu beiden Mannschaften handschriftlich notiert - mit einem solchen "Dreiteiler" geht er in jedes Spiel: "Ein guter Kommentar besteht vor allem auch aus einer sehr guten Vorbereitung. Den Rest kannst du dann im Vorfeld nicht mehr groß beeinflussen - das ist der Live-Charakter", sagt Hagemann, der für heute Feierabend hat.

Es übernimmt die Kommentatorin Christina Rann. Auch der nächste Top-Gast für die Abendshow rund um das Spiel zwischen Brasilien und Serbien trudelt ein: Naldo. Es ist ein ständiges Kommen und Gehen im MagentaTV-Dorf. Schließlich müssen alle Generationen bedient werden.