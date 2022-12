Henderson schleppt das Klavier

Alles richtig gemacht. Die Floskel trifft die kniffligen Entscheidungen von Englands Nationaltrainer Gareth Southgate vor dem 3:0-Sieg im Achtelfinale gegen den Senegal und gilt in erster Linie seinen Lösungen im Angriff. Das Fundament für den herausragenden Auftritt Jude Bellinghams und den Einzug ins Viertelfinale gegen Frankreich am Samstag stellte jedoch die erneute Nominierung Jordan Hendersons dar.

Aus Katar berichtet Jörg Jakob

Der 32-jährige verleiht dem Team mit seiner Übersicht Stabilität. Die werden die Engländer gegen den Weltmeister Frankreich nötig haben. "Henderson hat uns bereits gegen die USA geholfen, taktische Probleme zu lösen", sagt Southgate, der ihn beim 0:0 einwechselte. "Er ist zwar nicht für Tore bekannt, aber er ist ein nach vorne denkender, nach vorne passender Mittelfeldspieler."

Vielleicht ist das die beste Version von Henderson, die ich bei uns gesehen habe. Gareth Southgate

Der Kapitän des FC Liverpool erzielte mit dem 1:0 gegen die Afrikaner nach punktgenauer Hereingabe von Bellingham seinen erst dritten Treffer im 73. Länderspiel. Er ist damit Englands zweitältester WM-Torschütze nach Tom Finney (1958 gegen die UdSSR mit 36). "Sein Chip war brillant", so Southgate. Und weiter: "Vielleicht ist das derzeit die beste Version von Henderson, die ich bisher bei uns gesehen habe."

Hendersons Einfluss auf die gesamte Gruppe sei "herausragend, jeden Tag und in allem, was sie tun". Überhaupt, so Southgate, dürfe er sich glücklich schätzen, mehrere Klub-Kapitäne in seinem Nationalteam zu haben, "die die Verantwortung teilen und die Standards fortwährend hochhalten".

Freiheiten für Bellingham

Trent Alexander-Arnold, Hendersons Liverpooler Teamkollege, geht in eine ähnliche Richtung: "Harry Kane und Jordan als Kapitäne zu haben, ist ein großes Plus für den Rest des Teams." Und im Spielerischen speziell für Bellingham. Southgate: „Er ermöglicht Freiheiten für Jude. Manchmal neigen wir dazu, die Vorwärtsbewegung etwas zu verlangsamen. Dank Henderson können wir etwas mehr riskieren."

"Hendo", wie er bei Jürgen Klopps "Reds" genannt wird, kann den Achter und den Sechser geben. Als Arbeiter im Zentrum hat er immer wieder gelungene Pressingaktionen. Er verschafft den Three Lions eine wertvolle Balance. Mit ihm, Bellingham und Declan Rice als dem Defensiven im Zentrum, scheint Southgate sein Mittelfeld fürs Turnier gefunden zu haben. Die Gegner Iran, USA, Wales und Senegal waren allerdings leichter als "der größte denkbare" (so Kieran Tripier) jetzt, Weltmeister Frankreich.

Leader statt Liebling

Henderson spielt sein sechstes großes Turnier für England (EM und WM). Bei den jüngsten Titelgewinnen Liverpools war der frühere Sunderland-Profi der Captain, dem Klopp vertraute. „Er bringt alles mit, um ein Team zu führen”, sagt Klopp und meint damit ausdrücklich Hendersons Intelligenz auf dem Feld und dessen Kompetenz in der Kabine.

Henderson ist kein Liebling der England-Fans. BBC online schrieb vor wenigen Tagen, ihm fehle zwar der X-Faktor, aber dafür gelte für ihn der Spruch eines früheren Liverpool-Trainers umso mehr. Bob Paisley sagte einmal: "Du brauchst jemand, der das Klavier schleppt, bevor ein anderer darauf spielen kann."